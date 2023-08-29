В селе Дормидонтовка состоялся 12-й Фестиваль варенья. В рамках традиционного масштабного мероприятия состоялось торжественное открытие двух общественных территорий, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Фестиваль расположился на всём обновленном пространстве. Когда-то непримечательная территория около дормидонтовского клуба превратилась в парковую зону с летней сценой и уличной скульптурой в виде большой банки варенья с яркими фигурами фруктов и ягод.

Как уточнили в минЖКХ края, Дормидонтовка участвует в федеральном проекте с 2021 года, благодаря ему из года в год получает развитие огромный парк. На сегодняшний день он включает в себя шесть территорий. В 2021 году создана спортивная зона и проведено благоустройство территории возле Дома культуры. В 2022 году появилась детская площадка с современным многофункциональным игровым оборудованием, на которой весело могут проводить время юные жители Дормидонтовки. Также по просьбе жителей в прошлом году была организована удобная зона торговли для того, чтобы с комфортом проводить уже ставшие традиционными фестивали варенья. Подрядчик обустроил небольшую площадь из брусчатки, установил беседки, провел работы по освещению и озеленению, также установил лавочки и урны. Кроме того, был создан информационный щит с правилами поведения на территории и с возможностью добавления своей информации в виде объявления. В этом году благоустроили территорию для прогулок и отдыха для взрослых и создали детский парк для юных жителей. Общая стоимость двух территорий составила почти 6,5 млн рублей. 12-й Фестиваль варенья охватил всю зону большого парка.

Ежегодный фестиваль проходит с большим размахом и привлекает участников и гостей не только с ближайших районов: им. Лазо, Вяземского, Хабаровского, но и из Хабаровска. Старт очередному фестивалю в Дормидонтовке дал глава района Александр Усенко. Он обратился к гостям праздника с приветственным словом, поблагодарив всех причастных к обновлению общественного пространства.

— Эта большая территория, где проходит наш фестиваль, стала еще более комфортной и функциональной. Из года в год все вместе мы старались сделать её культурным центром посёлка. Теперь можно сказать, что благоустройством территорий этого года мы завершили обновление этого большого пространства. Можно двигаться дальше, – подчеркнул Александр Усенко.

В рамках праздника были награждены активные волонтёры, проделавшие огромную работу в период голосования за выбор объектов благоустройства.

Фестиваль варенья начался с открытия ярмарки сельхозпродукции, товаров местных производителей, индивидуальных предпринимателей и продажи варенья. Немного позже с поднятия флага фестиваля стартовала праздничная программа на сцене, где выступали танцевальные коллективы и вокалисты со всех ближайших поселений. По доброй традиции участники вкусного фестиваля испекли блины на лопате и сварили варенье дружбы.

Напомним, основная цель, которую преследует национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, – создание комфортных и удобных территорий для всех жителей. Но только сами граждане должны решить и выразить свою волю, проголосовав за ту территорию для благоустройства, в которой есть максимальная потребность. Жители небольших населённых пунктов часто выбирают для улучшения места проведения праздников, мероприятий и культурно-развлекательного досуга всего посёлка.