Перед началом нового учебного года глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов традиционно проведет Общероссийское родительское собрание. Мероприятие пройдет 31 августа в 17:30 (хбр) в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. Как отметили в минобрнауки края, в этом году, объявленном Указом Президента России Владимира Путина Годом педагога и наставника, особое внимание уделяется взаимодействию родителей и образовательных организаций.

— Общероссийское родительское собрание в этом году юбилейное, состоится в десятый раз. Вместе с Минпросвещения России его организует Национальная родительская ассоциация. В преддверии события на портале проводится сбор и анализ вопросов от родителей и профессионального сообщества, – рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

На «горячую линию» уже поступило свыше четырех тысяч обращений. Среди них вопросы о нововведениях, реализуемых проектах и программах, перспективах системы образования и воспитания. В этом году диалог дополнят вопросы о занятиях «Разговоры о важном», церемонии поднятия Государственного флага и исполнении Гимна России.

— Взаимное уважение родителя и учителя, умение сотрудничать во имя наших детей – основа успеха современной школы. Но, конечно, здесь должен быть не только вклад родителей. Учителям тоже есть чему поучиться в общении с мамами и папами. Поэтому в этом году мы созданием электронную базу «Всероссийское профессиональное сообщество специалистов, работающих с родителями», а также начинаем формировать Общероссийскую интерактивную карту, где будут отражены региональные практики работы с родителями. Для молодых педагогов проводятся экскурсии в школы, где хорошо работают с родителями, – отметил ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

В минобрнауки края добавили, что от региона в собрании примут участие представители краевого и районных родительских советов. Присоединиться к мероприятию онлайн смогут все желающие. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Минпросвещения России, а также в официальных сообществах ведомства в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.