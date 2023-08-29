В конце 2022 года в России был принят закон о такси. С 1 сентября для всех таксомоторных фирм начнут действовать единые новые правила, которые заполнят законодательные пробелы, существовавшие в отношении пассажирских перевозок. Рабочую встречу по готовности к нововведениям с одной из компаний Хабаровска провели специалисты главного управления регионального госконтроля.

Так, к примеру, в соответствии с новыми правилами теперь будет запрещено допускать к выходу на линию водителей, имеющих неснятую или непогашенную судимость по ст. 328.1 ТК РФ. Либо повторно подвергнутых административному аресту в течение года или имеющих на день до перевозки более трех неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД. Водители смогут работать только на основании трудового договора с компанией заказа такси. Для этого им нужно будет получить регистрацию самозанятого. Вступят в силу и другие обязанности таксистов, призванные навести порядок на этом рынке.

— Автомобиль перевозчика обязан иметь оформление в виде шашечек и фонарь оранжевого цвета на крыше. Каждый водитель должен будет получить разрешение, обеспечить оформление путевых листов, обеспечить соблюдение норм рабочего времени и отдыха, вести журнал регистрации заказов. За последний месяц уже выдано более 700 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – с начала года их было всего 27. Сейчас на рассмотрении в главном управлении госконтроля – более 800 таковых разрешений. А с 1 сентября в регионе будет больше 3 тысяч легальных такси, – рассказала заместитель начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Инна Лаврук.

Она отметила, что теперь новые правила позволят вывести рынок такси из тени. Если же служба заказа такси массово будет отдавать заказы таксистам-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе.

— Главное изменение, которое почувствуют жители – это безопасность поездок. Вся информация о лицензированных такси фиксируется в региональном реестре. Он после 1 сентября будет интегрирован в федеральную систему. Федеральная система содержит несколько реестров, включая реестр такси и перевозчиков. Второй момент – это предрейсовый техосмотр и медосмотр. Они будут исключать опасные ситуации, которые пока могут возникнуть из-за того, что таксист, к примеру, выехал на неисправном автомобилей. С медосмотром тоже все станет намного прозрачнее. Будет гарантия, что водитель в хорошем самочувствии и риск его ошибок значительно уменьшится, – заметила Инна Лаврук.

В Хабаровском крае будут открыты мобильные медицинские пункты для прохождения медосмотров таксистов.

— В последнее время много езжу по городам, выступаю, в том числе, как связующее звено между предпринимателями и властью. Советуюсь с представителями власти, находим решения, как сделать лучше для предпринимателей. Моя организация занимается проведением предрейсовых медицинских и технических осмотров. Мы как раз и запускаем такие пункты для водителей, — отметил директор ООО «Лицензионный отдел» Виталий Перов.

На сегодняшний день в регионе уже действует четыре пункта технического и медицинского осмотров. В ближайшее время запустят еще столько же, а затем откроют дополнительно, если в этом будет необходимость. Пункты помогут упростить исполнение нового федерального закона.