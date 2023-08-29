Собранные Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении жительницы города Хабаровска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц (пяти лиц).

Следствием и судом установлено, что 20 июня 2021 года в вечернее время женщина двигалась на автомобиле по трассе со стороны поселка Переяславка в направлении города Хабаровска с превышением скоростного режима. В районе 55 километра трассы она приступила к обгону транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии на достаточном для обгона расстоянии встречных автомобилей. Не справившись с управлением транспортным средством, женщина выехала на полосу для движения во встречном направлении, где допустила столкновение с другим автомобилем. В результате находившемуся в ее автомобиле сыну 2014 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, супруг женщины, а также ее мать погибли. Управлявшая вторым автомобилем водитель, а также пассажиры – женщина и мальчик 2015 года рождения тоже погибли. Еще один находившийся в автомобиле ребенок получил вред здоровью, квалифицированный как тяжкий.

В ходе расследования получен достаточный объем доказательств, уголовное дело направлено в суд.

Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении с применением дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством на срок 2 года и 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания.