Интересная жизнь ожидает Россию в ближайшие дни. Дети пойдут в школу! Такое привычное для нас тёплое лето превратится в «бабье лето». Небо без единого облачка, без дождей, как всегда и каждый год в нашем любимом городе. Вторым воскресеньем месяца избирательные участки заполнят жители не просто так. Выборы мэра Хабаровска! И здесь школы не останутся в стороне, детей не пустят в классы. Главное, чтобы не было дождя. Да, жалко Владивосток. Как говорил Соломон «всё пройдёт, и это пройдёт». А школа останется. Специально для школы прокуратура Хабаровского края выпустила разъясняющий ролик длинной в две тридцать три. От наших читателей вопросы есть всегда. И про школу. Отвечает постоянный гость подполковник запаса учитель технологии Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Готовность идти в школу есть?

С.А. Здравствуйте, Станислав! Как пионер. Всегда готов! Давайте вопросы.

С.С. Президент России Владимир Владимирович Путин Указ подписал, есть изменения в Закон об образовании в Российской Федерации. Появились новые понятия «трудовое воспитание», «серебряная медаль» и переименованный предмет обучения «Основы безопасности и защиты Родины». Дайте пояснения.

С.А. Как человек военный, сами знаете, бывших офицеров не бывает, приказы исполняются, а потом обжалуются. Решение принято, надо работать. Давно назрело! Трудовое воспитание не есть трудовое обучение, если об этом. Сегодня советское «трудовое обучение» на школьных просторах выступает как предмет технология. Путь солидный, сначала учебники во главу угла ставили технический труд с ориентацией на техникумы и колледжи, новые учебники ратуют за индустриальные технологии с выбором профессии инженера. Но, какие бы названия учебников не придумывали, всё равно основа советская. В первую очередь, как и тогда, приходится учить рабочим профессиям столяра, слесаря, токаря, фрезеровщика, электромонтажника, радиомонтажника. Вопрос совсем другой, было бы кому учить! Трудовое воспитание. Да, трудовое воспитание поле деятельности для классных руководителей, социальных педагогов, воспитателей и психологов, не останутся в стороне и медики, во главе угла завхоз школы. Репертуар действий простой, подмести, протереть, полы помыть, паутину убрать, столы почистить, стены и потолки побелить, двери покрасить, одним словом первичная санитарная обработка соблюдения гигиенических норм против распространения вирусов, микробов и бактерий. В чём отличие? У родителей не надо спрашивать разрешения на трудовые школьные дела. Хорошо, если дети будут дорожить своим трудом на благо школы. А не так, как в этой истории. Помню, 14 декабря 2021 года, с урока физики у меня отпросился выйти в туалет семиклассник, фамилию не помню, зовут, кажется, Артём, или Артур, не суть важно, так вот он, пока отсутствовал, успел чёрным фломастером обрисовать мужскими половыми органами и нацистской свастикой все школьные туалеты, а местами и стены. Но и это ещё не всё! Геройство на этом не угасло, мысля в его мозгах, стала работать без тормозов. Чтобы понимали, во всех школах выключатели освещения кабинетов расположены в коридоре, так должно быть, и, этот семиклассник начал выключать и включать люминесцентные лампы в кабинете технологии, школьные мастерские, где я всегда проводил уроки физики, истории, обществознания, радиоуправляемого авиамоделизма и шахмат, в прямом смысле мешать проводить урок. Первый раз его поймал старшеклассник, завёл в класс, я объяснил нарушителю, что так делать нельзя. Понятное дело, ребёнок с рождения больной на голову, мозги без тормозов, через минуту он сорвался с места и выбежал из кабинета, взялся за старое, насиловать выключатель до тех пор, пока не долбануло электрическим током. Сломался выключатель! Хорошо, что этот «герой» живой остался, вовремя сработали предохранители. Я это к чему рассказываю? Может, таким образом, с помощью трудового воспитания удастся сохранить чистоту и порядок в классах и школьных коридорах, у детей будет воспитываться бережное отношение к школьному, а точнее, то к государственному имуществу, дети меньше будут «зиговать», кричать «хайль» и другие враждебные нашему пониманию уголовные гадости. По сути, сегодня это и есть «разговор о важном». Кстати, тут рядом с этой школой строят новую школу на тысячу мест и, половина детей из этой старой школы уйдут туда. Не хочется заниматься сарказмом, но учитель старой школы сто раз подумает, чем пойти работать с этими детьми в новую школу. На них, по ведомости выдачи имущества ляжет многократная ответственность за новую мебель, оборудование, те, же туалеты, выключатели и так далее. Ежегодная инвентаризация, постоянные расследования в поисках виновников порчи имущества. Да и директор школы в таком случае должен быть настоящим цербером, ведь каждое наименование изделия имеет свой срок службы. Ученический стол десять лет, стул пять лет, шкаф двадцать лет. Нервы! Вот в старой школе, имущество давно списано, новое не дают или специально не берут, что есть то и хорошо, лишь бы было. Если что, родители проявят инициативу и сами купят, за это отвечать не надо. Не знаю причины, но эту школу на капитальный ремонт в ближайшие два года не поставили. Если только Путину сообщат, тогда, может быть, ремонт и сделают.

С.С. Ералаш какой-то получается!

С.А. Правильно подметили. Сюжетов много, пишу рассказы для сценариев, в Москву, три взяли в разработку. Просят школьный детектив.

С.С. Класс! Про серебряную медаль понятно, должен быть более полный охват детей для похвалы. А что с защитой Родины?

С.А. Вопрос серьёзный! Кого ставить «под ружьё?». Кандидатов раз-два и обчёлся. Уже давно Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз спят и видят, что Россия станет сплошным «абилимпиксом». Для них неважно, какие будут инвалиды, по рождению или по результатам боевых действий. Главное, чтобы в военном комиссариате признали негодным к военной службе. Посмотрите в интернете, там на каждом углу, предлагают улизнуть от службы в армии, только успевай, плати деньги. Процент рождаемости инвалидов с каждым годом растёт, причины разные от «ножек Буша» до детского питания. Продовольственная безопасность! Ведь не от хорошей жизни и в России с 2015 года начали проводить соревнования «олимпиады возможностей», известные как «Абилимпикс». Как и в Японии сорок лет, назад, инвалидов по рождению надо адаптировать к производственной деятельности на благо общества. Для них, инвалидов по рождению, официально с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, уроки по защите Родины будут иметь немного другой смысл, не военный, без стрельбы, экономический. Но! В любом случае, детей, как больных, так и здоровых, обязательно надо обучать умению работать токарями, фрезеровщиками, слесарями, столярами, многие мальчики осваивают швейное дело, а девочки токарное, у меня был такой опыт. Почему? Посмотрите, сколько молодых парней возвращается «оттуда» с оторванными конечностями ног и рук, и, так просто американские и европейские сволочи, от России не отстанут. Если втянули, значит, так им выгодно, будут бить до последнего украинца, а там и до последнего поляка, если надо, и до последнего европейца. Что им украинцы и поляки? Главное, в России «абилимпикс» растёт. В любом случае, адаптировать к профессии для производства придётся всех без исключения. И делать первые шаги надо в школе. Рекламу «пойти в айти» надо умно сворачивать и ставить в параллель с разворотом на «пэтэушные» профессии. У меня в 2018 году был выпуск девятого класса, тридцать шесть человек. Так вот, из двадцати мальчиков только трое прошли воинскую службу в армии по призыву, два человека получают высшее образование, их скоро призовут, остальные непригодные по состоянию здоровья. Причины не особо страшные, больных на голову нет, все слышат и говорят, но есть плоскостопие, язва, яйца одинакового размера и не висят, болезнь мочевого пузыря, селезёнка уменьшается и что-то в этом роде. Что касается военного училища, то за десять лет только два выпускника школы поступили в местное пограничное училище, Виктор Михайленко в 2012 году и Максим Мизюк в прошлом году. В другие военные училища никто даже и не пробовал. Вот такие защитники Родины на годовую посещаемость школы в одну тысячу восемьсот человек. Приглашать в школу офицеров запаса с видимой инвалидностью учителями, думаю, смысла нет, будет обратный эффект. В школе должен быть стройный, спортивного телосложения офицер запаса с педагогическим образованием. А для этого в диплом об окончании военного училища необходимо вернуть запись «гражданская специальность: учитель истории и обществоведения», такая запись есть у меня. В инженерных военных училищах не писать, как в советское время «гражданская специальность: инженер», и что с этим инженером потом делать, никто не знает, а обязательно «учитель математики, физики, информатики». В командных училищах «учитель географии, истории, обществознания». Диплом военного человека должен дышать педагогикой, психологией и психиатрией, как было в военно-политических училищах, где не просто так учили быть замполитами, политруками, комиссарами. Есть красивая песня в исполнении уроженца Донбасса Иосифа Кобзона со словами «замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары». Этот идеологический пласт американцы и европейцы у наших людей вырубили под корень. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) эти самые политруки вели в бой солдат ради победы над европейским нацизмом. Где в учебниках истории об этом речь? Я про замполитов и политруков. Опять забыли? Картинка в «ящике» красивая, а реально на земле «конь не валялся». Так что, от Президента Путина в его Указе видим пока только намёк на реальную не то, что проблему, а как в шахматах, скрытую угрозу. Враг не дремлет!

С.С. Примерно понял. Радиоуправляемый авиамоделизм! Срубили под корень! Полторы сотни человек приходили заниматься и, всё стёрли руками государства, я про следствие, прокуратуру и суд.

С.А. Для меня рабочий момент. Не мне судить. Сегодня другие цели и задачи в направлении «олимпиады возможностей». Может здесь «тёмные силы» не будут мешать работать и, всё обойдётся без провокаций. Могу сказать как версию. Примерно так, через провокации, вырубали патриотично настроенных учителей на Украине. Помню, как в школе города Чернигова в 1993 году осудили учителя истории, участника Сталинградской битвы. Ветеран с детьми седьмого класса проводил уроки на площади героям Сталинградской битвы, в это место сходятся, правильно сходились, улицы, названные в честь Рокоссовского, Василевского, Малиновского, Чуйкова. Нашлись двое героев этого класса, бросили самодельные взрывпакеты под ноги учителю. Тот не растерялся и «надрал уши» негодяям. Милицейский патруль случайно оказался рядом, и забрали учителя. На суде дали год условно. Больше сержант из той страшной войны Коломиец Григорий Семёнович, 1924 года рождения, в школе не работал. Пострадал не только этот учитель, всех ветеранов убрали из школ, заметьте, руками государства. Тогда, конец сентября, будучи майором, я был в отпуске, сам всё видел. Как раз хотел оформить перевод из Хабаровска на Украину, родители настояли. Зашёл в военкомат на приём к военкому. А военком полковник, тот самый старший лейтенант, меня в 1980 году оформлял поступать в военное училище. Посидели, поговорили. Когда родителям рассказал суть беседы, они очень удивились! Полковник дал бумагу, где чёрным по белому на украинском языке было написано, что я, «в случае опасности, готов защищать Украину от агрессии Российской Федерации». Отдельно на маленькой бумажке числовое значение «десятки» в мировой валюте. Отказался и продолжил воинскую службу в Хабаровске.

С.С. Какой комментарий будет на небольшой видеоролик «Прокуратура Хабаровского края разъясняет»?

С.А. Это их работа. Немного поздно. Работа с электоратом. Первые скромные штрихи атаки на электорат. Безопасность в школе — это главное! Для всех. Но, я про телефоны. Интересный сюжет для писательской деятельности. Неплохой детектив получится. Небольшой набросок, эскиз. Представьте себе, накануне пресс-конференции Путина, к учителю обращается представитель «органов» с идеей, как избавиться от вредоносного действия телефонов в школах России. Для этого надо попасть в новости, чтобы Путину задали вопрос и, тогда всё будет хорошо, «Путин сказал!», никто против и слова не скажет. А так, вроде права детей и родителей нарушаются, если взять и запретить. Нападки на электорат! Учитель в недоумении поинтересовался, что ему предстоит сделать для такого благого дела. Да всё просто, Ватсон! Уже договорено и за согласие оплачено! Двое пацанов пробегут на уроке, уронят, для виду компьютер, а «Вам необходимо взять одного из них за шкирки, обматерить и выкинуть из класса. Главное, без побоев и, чтобы нигде не ударился головой! Три девочки снимут на телефон и выложат в интернет. Все увидят, дойдёт до Путина и, ожидаемый результат не заставит себя ждать. В школах точно запретят телефоны! Такая вот идея. Всё согласовано. Дети свои деньги получили. Кроме Вас никто не сможет. Мы читали Ваш рассказ «Игра в кальмара по-хабаровски» в газете «Хабаровский пенсионер», кажется, номер сорок пять от 11 ноября 2021 года, да и весь интернет читает с восторгом. Такое вот кино. Выручайте». Из внутреннего кармана пиджака достал конверт: «Здесь сто тысяч рублей. Аванс. Дальше посмотрим». Учитель, молча, взял конверт, спросил: «А кто знает об этом?». Оказалось, что никто, кроме двух мальчиков и трёх девочек. Большой секрет. Думаю, далее по сюжету, как было, следствие, суд, героизм директора школы. Но! Учитель за свою офицерскую жизнь сделал людям много добра и, люди это помнят. Помнят! Все знают, что на массовых экзаменах в девятых классах учитель сидит возле туалета и отвечает на все вопросы, решая в уме математические примеры и задачи, или правописание, или обществознание, или информатика. Двоек никто и никогда не получал, ведь для тех, кто уходили в техникумы, главное средний балл аттестата, лишь бы двойки за экзамен не было, хватит и тройки, тогда можно заскочить на бюджет. Держа в руках конверт с деньгами, ещё раз спросил: «И родители детей не знают?». Воздух наполнился молчанием. О том, что начнутся неведомо откуда угрозы детям, в сценарии предусмотрено не было.

С.С. Убийство будет?

С.А. Если смотреть на ситуацию с моей «колокольни», то вреда учителю нет никакого, даже лучше стало, чем было в массовой школе.

С.С. Понятное дело, учитель не при делах. Значит, появится маньяк из бывших солдат, учеников или посторонний человек, а может и несколько персонажей, кто пойдёт на преступление. А обращения были, типа помочь разобраться и что-то в этом роде?

С.А. Да, были. Те, кто фамилии называл, вспомнил, в основном футболисты нашей команды «Пеликан» из 1986 года, Субботин из Новосибирска, Баев из Барнаула, Краснов из Архангельска, Шустров из Ульяновска, да много, человек под сотню, помогли материально, в интернете ведь штраф был указан. Люди всегда добро помнят! Особенно в советское время своим солдатам, полсотни наберётся, помогал поступить в школу милиции. Уже есть даже прокуроры! Ещё о размещённых интернетовских публикациях. Ведь о них тоже в сценарии «органов» не было, а это большой вред детям, участникам спектакля. Тут надо обдумать. Сюжет неплохой. «Писатель», кому я пишу не первый раз, на его фамилию, присылает уголовные дела, и этот школьный сюжет берёт для «своей книги», теперь от меня требуется пятьсот страниц за сотку. Будем думать.

С.С. Согласен, сюжет неплохой, даже новизной отдаёт. Не припомню, чтобы школой в современной писательской среде пахло, тут надо вариться в этом соку. Удачи! Вот ещё о чём. Бывают ли состояния творческого энтузиазма и вдохновения в учительской работе? И что есть выгорание учителя?

С.А. Энтузиазм и вдохновение есть не что иное, как воплощение в реальные действия эмоций человека, основанных на нервах, итогом которых будет не что иное, как нервное истощение. Недавно у психиатров появилось новое выражение в отношении учителей, простое по своей сути, называется «выгорание». Так вот, это самое «выгорание» вроде как непонятно, и, по их мнению, проявится у тех учителей, кто работает с энтузиазмом и вдохновением. В физике есть раздел электричества, речь идёт о двух полюсах, плюс и минус. Это как вечный вопрос у Достоевского о добре и зле, особенно роман «Бесы». Энтузиазм и вдохновение есть плюс, добро, положительные эмоции. Но, если от процесса пребывания человека в состоянии энтузиазма и вдохновения не произойдёт нервного истощения, до конца выполненной работы, достижения цели, во всём этом кроется очень опасный негатив, нервный срыв, при неоднократном проявлении может и «крышу снести». В психиатрии называется «биполярка», биполярное расстройство. И этот факт наличия «биполярки», нервный срыв, психиатры, почему то считают «выгоранием», что не является таковым на самом деле. В педагогике опасно доводить себя до состояния приподнятого настроения энтузиазма и вдохновения, окружающие, особенно дети, могут не понять учителя, состроить каверзу и, так, как до конца дело не доведено, отсюда, неконтролируемый нервный срыв. Взамен энтузиазму и вдохновению будет лучше, если учитель научится артистически, путём длительных тренировок изображать этот самый нервный срыв, и, пусть думают, что учитель нервный, зато эмоции под контролем, что реально сможет уберечь от преступления на нервной почве. Будучи капитаном, мне пришлось заниматься перед зеркалом таким нервным артистизмом. Пригодилось! Учитель, в первую очередь, особенно в наши дни, должен быть артистом воплощения своих эмоций, изображать понарошку нервный срыв, чтобы другие боялись, при этом держать всё под неусыпным контролем. Совсем другое дело, когда художник пишет картину и ему никто не мешает, или, музыкант играет на скрипке, они делают свою работу до полного нервного истощения, доходят до цели, покоряют вершину, а через небольшой промежуток времени испытывают удовольствие от проделанной работы, тем самым возвращают своё эмоциональное состояние в исходное положение. И здесь психиатры ошиблись, нет никакого «выгорания». Правильно считать «выгорание» состоянием ярко выраженной депрессии. Когда учитель в депрессии, значит, «выгорание».

С.С. Что хорошего и плохого было в советской системе образования?

С.А. Если исходить из реалий сегодня, учитывая умственную отсталость детей, а это почти три четверти класса, то есть о чём задуматься. Надо срочно вводить устные экзамены, начиная с седьмого класса. Принимает экзамен учитель, который ведёт предмет! Детям выдают сто, не более ста двадцати вопросов для подготовки, из них же формируют билеты по три вопроса в каждом билете. На экзамене билеты никогда не повторялись! Можно на подготовку сразу выдать билеты. Таким образом, они хоть что-нибудь да будут помнить. Но! Самое главное, дисциплина будет на высоте. Тут дебошира дополнительными вопросами удавить будет легко, получится «из князи в грязи». Хороший воспитательный рычаг. Из плохого действа, думаю месть, но это нормально.

С.С. Будут брать взятки.

С.А. При хорошей зарплате такая головная боль не нужна. У меня военная пенсия семьдесят, я с удовольствием буду принимать экзамены по истории, обществознанию, даже по технологии. Без каких-либо намёков на взятки. Ну, даст человек взятку за ребёнка, а дальше что? Учиться надо честно! Только устный экзамен есть лицо ребёнка, его «ум, честь и совесть нашей эпохи». Ленина забыли?

С.С. Какие моменты из учительской практики коробят душу?

С.А. Я опять про телефоны. Такой психологический аспект. Когда шло следствие, думаю, в книге надо будет отразить психологию с примесью маниакальной психиатрии, примерно так, на собрании класса, в присутствии начальника городского образования, своры психологов и психиатров, офицеров «кэдээн», беспокойно вела себя мама мальчика, который толкнул впереди бегущего и, тот врезался в стол. В чём суть? Она понимала, что если бы я не стал оказывать первую медицинскую помощь товарищу её сына, в нервном испуге орать и кричать матом, трясти и выталкивать из мастерских, лучше пусть окочурится там, в коридоре, у которого закатились зрачки, и жить оставалось совсем чуть-чуть, то её сыну сейчас надо было тогда готовиться в колонию. Запахло жареным! Тут «своя рубашка ближе к телу», в мой адрес она не сказала следователю ничего плохого, как и её сын. Ещё одна девочка, имя, кажется, у неё особое, Диадора, может Диодора, она единственная кто сказала то, что думала, правду. Остальных детей следователь, как говорят в народе «сломал через колено», все показания, как под копирку, учитель плохой и всё тут. Сегодня, когда прошло уже много времени, они перешли в девятый класс, здороваются, кто такие, и не помню, но они начинают сами говорить о том, как их заставили говорить плохо обо мне и, я начинаю их понимать, что их сознание непонятно для чего, сломали. Дети живут с этим и будут ещё долго жить. Вот это событие меня до сих пор и коробит. Не ломайте детей через колено, неважно, какую должность занимаете.

С.С. Если по сюжету Вашего писательского школьного детектива, то может из этой среды и появится тот человек, кого мы ищем? А что, красиво звучит «Не ломайте детей через колено». Я о названии вашего писательского труда. Как я понял, выйдет под другой, фамилией заказчика.

С.А. Как говорят в Одессе «слепой сказал, посмотрим».

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за ответы на вопросы наших читателей. Желаю удачи в нелёгком учительском и писательском труде.

29 августа 2023 года.