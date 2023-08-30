В детских школах искусств края активно продолжаются ремонтные работы и закупаются новые инструменты и оборудование по нацпроекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. К новому учебному году капитальный ремонт завершен в ДШИ Хабаровского и Ульчского районов. На его проведение из федерального бюджета было выделено 12,5 млн рублей.

Так, к новому учебному году сдана детская школа искусств в селе Краснореченское Хабаровского района. На торжественном открытии присутствовал министр культуры края Юрий Ермошкин, представители администрации Хабаровского района и ученики школы. Юные музыканты продемонстрировали свое мастерство.

В учреждении были проведены работы по замене полов, окон, покрытия крыши, фасада. На модернизацию школы из федерального бюджета было выделено около 4,5 млн рублей.

Филиалы ДШИ работают в 9 населенных пунктах района, включая села Некрасовка, Краснореченское, Осиновая Речка, Бычиха, Черная Речка, Князе-Волконское, Таежное, Восточное и Ильинка. Всего в этом году 120 ребят смогут приступить к обучению игре на фортепиано, народных и ударных инструментах, а также по дополнительным программам различного направления.

Напомним, что в 2021 году, в рамках нацпроекта «Культура», в ДШИ были приобретены новые народные инструменты: балалайки, домры, гусли, баяны, гармони и аккордеоны. Школа пополнилась звуковым и интерактивным оборудованием, а также нотной литературой. На эти цели было направлено 6,9 млн рублей.

В рамках нацпроекта завершены работы по капитальному ремонту и в здании Булавинской детской школы искусств Ульчского района. Это национальная школа, где сохраняются традиции декоративно-прикладного и фольклорного искусства одного из коренных малочисленных народов Севера – ульчей. На комплексный капитальный ремонт, включая кровлю, помещения и фасад, было выделено около 8 млн рублей из федерального бюджета.

– Благодаря федеральным проектам и поддержке губернатора Михаила Дегтярёва, в крае создаются комфортные условия и новые возможности для выявления и развития молодых талантов. Открытие обновленных детских школ искусств не только способствует развитию культуры и искусства, но и помогает воспитать новое поколение творческих и талантливых людей, которые будут развивать регион в будущем, – подчеркнул министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Напомним, в этом году обновленные ДШИ откроют свои двери в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах края. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены в поселках Чегдомын и Березовый, селах Булава и Краснореченское. На эти цели выделено 96 млн рублей, из них 77 млн – из федерального бюджета.

По планам до конца года остается завершить работы в поселке Новый Ургал. Сейчас в процессе находится комплексный капремонт: от фундамента до кровли.

Отметим, что благодаря нацпроекту «Культура», в этом году 16 млн рублей также выделено на оснащение детских школ искусств в Бикине, Вяземском, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Эти средства направлены на закупку инструментов и оборудования, интерактивных панелей, мольбертов и учебных материалов.