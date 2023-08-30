По состоянию на 30 августа уровень воды в Амуре по Хабаровскому гидропосту составляет 391 см.

Согласно гидрологическому прогнозу, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см, в течение нескольких дней возможно его достижение до неблагоприятных отметок в 450-500 см. При таком уровне происходит подтопление дачных участков на левом берегу Амура.

Как сообщили в городско управлении промышленности, транспорта, связи, при уровне воды 510 см перевозка пассажиров будет осуществляться только в обратном направлении. При достижении критических отметок (свыше 530 см) перевозка пассажиров к дачным участкам будет прекращена.

Людям, находящимся в зоне возможного подтопления, рекомендуется предпринять меры личной безопасности и меры по сохранению имущества и урожая.

В настоящее время перевозки осуществляются в штатном режиме по расписанию ко всем остановочным пунктам.