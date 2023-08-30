После проведенных рейдов по выявлению несанкционированной рекламы работники подрядных организаций приступили к удалению листовок и объявлений.

«Сегодня работы проводятся в районе железнодорожного вокзала. Нарушители правил благоустройства, пользуясь тем, что в этом месте проходит большой поток людей, постоянно завешивают своими объявлениями деревья и муниципальные объекты: опоры освещения, дорожных леерные ограждения. Мероприятия по очистке этих объектов проводятся на территории всего района в течение года», — прокомментировал заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Егор Громов.

Он также сообщил, что эта работа будет усилена во время осеннего месячника по санитарной уборке города, который стартует 4 сентября.

Бороться с незаконными объявлениями помогает и система «Автодозвон».

«Номера телефонов, указанных в несанкционированных рекламных объявлениях, размещаются в автоматизированной системе «Автодозвон» для дальнейшей их блокировки и привлечения нарушителей правил благоустройства к административной ответственности», — добавил Егор Громов.