Работодатели Хабаровского края все чаще предусматривают дополнительные гарантии для своих работников, в том числе для многодетных родителей. Как рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края, около трети коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в ведомстве, содержат гарантии для работников с семейными обязанностями. Это порядка трехсот работодателей. Напомним, что поддержка семей с детьми также является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Демография».

— В рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, поддержка семьям с детьми предоставляется за счет средств государства. Помимо этого, работники, имеющие детей, в Хабаровском крае могут рассчитывать на дополнительные гарантии от работодателя. Например, предоставление дополнительного дня отдыха 1 сентября, помощь в подготовке детей к школе, компенсацию платы за детский сад, – уточнили в комитете.

Лучшие практики работодатели могут продемонстрировать на краевом этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом году введена новая номинация – «За поддержку работников – многодетных родителей», и победителем в ней стало ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Сейчас завод предоставляет работникам дополнительные выплаты при рождении детей, дополнительное медицинское страхование самим сотрудникам и членам их семей, льготные займы на приобретения жилья, оплату проезда в детские оздоровительные учреждения и другие меры поддержки.

— Конкурс позволяет не только выявить и поощрить лучшие практики поддержки работников с семьями, в том числе многодетных родителей, но и распространить этот опыт среди предприятий края. Для работодателей забота о работниках и их семьях позволяет сформировать сплоченный коллектив и повысить производительность труда, – пояснила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Наталья Мартыненко.