Хабаровские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят свою продукцию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет с 10 по 17 сентября 2023 года в г. Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума.

На выставке будут представлены минеральная газированная природная вода, джемы и варенье, приготовленные по оригинальным рецептам, арахисовая паста без сахара и т.д. Посетители смогут приобрести натуральный мед с целебными свойствами, имбирные пряники, глазированные символикой Хабаровского края, воду с клеточным соком пихты сибирской и воду с натуральным соком лимонника.

Напомним, что экспозиция Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» представляет собой многофункциональный трансформируемый стационарный комплекс площадью 550 кв. метров. Там будут представлены инвестиционные проекты, экономический, промышленный и туристический потенциал края. Также в этом году появится дополнительное здание, где будет создана экспозиция будущего обновленного Дальневосточного художественного музея, а на пешеходной зоне презентуют полноразмерную модель багги «Ерофей».

Делегацию Хабаровского края возглавит губернатор региона Михаил Дегтярев. В программе – встречи с крупными компаниями и подписание ряда соглашений.

К слову, на официальном сайте опубликована полная деловая программа VIII Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, 10 лет назад Президент страны Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. И Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов развития ДФО.

— Уверен, что предстоящий Восточный экономический форум традиционно пройдет на высоком организационном уровне, поможет найти ответы на самые важные вопросы, стоящие сегодня перед страной, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал Юрий Трутнев.

Главная тема ВЭФ в 2023 году – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

Деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. Состоится более 400 выступлений спикеров. Отдельное место в программе занимают бизнес-диалоги между представителями России и других стран. В стартовый день ВЭФ запланировано проведение Международного форума «День Сокола» по вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. Кроме того, 10 сентября состоятся Форум Креативного Бизнеса и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.