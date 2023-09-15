Следственным отделом по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по факту ДТП с участием пожарного автомобиля проводится процессуальная проверка.
По информации следствия, 14 сентября 2023 года в вечернее время в городе Хабаровске пожарный автомобиль двигался на вызов о возгорании в гаражно-строительном кооперативес использованием специальных сигналов и проблесковых маячков. В районе улиц Дикопольцева — Уссурийский бульвар автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с легковым автомобилем. Находившиеся в транспортных средствах лица проходят осмотр в медицинском учреждении. Их жизни ничего не угрожает.
Следователями проводится осмотр места происшествия, иные следственные и процессуальные действия, опрашиваются свидетели случившегося. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
Эта запись была опубликована 15.09.2023в 10:09. В рубриках: Происшествия.
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