Предприятия Хабаровского края могут получить господдержку при трудоустройстве людей с инвалидностью. В регионе четвертый год реализуется программа по предоставлению грантов на обустройство специальных рабочих мест. В 2023 году размер гранта увеличен до 200 тысяч рублей на одно место.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, в конкурсе на предоставление грантов на оборудование рабочих мест для инвалидов могут принять участие работодатели региона: юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. На полученную сумму можно приобрести основное и вспомогательное оборудование: аппараты, станки, компьютеры, рабочую мебель, необходимый для работы инвентарь, технические приспособления под индивидуальные потребности инвалида.

Так, одним из победителей конкурса стало Хабаровское городское общество инвалидов «Солидарность», которое получило грант на оборудование сразу двух рабочих мест. Сейчас в обществе вовсю идет подготовка к открытию клуба по интересам: создается новый интерьер, отремонтированы пандусы для удобства въезда на колясках. Для посетителей планируется организовать секции настольных игр, возродить творческую секцию любителей поэзии, открыть кружок вязания.

Всего в крае за время действия программы десять работодателей стали победителями конкурса и воспользовались грантами для создания рабочих мест для инвалидов. Напомним, ранее глава государства Владимир Путин во время встречи с общественными организациями говорил, что нужно создавать условия для людей с инвалидностью, которые хотят и могут работать.