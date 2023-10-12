В войсках Восточного военного округа (ВВО) идет контрольная проверка за летний период обучения.

Мероприятия проверки войск ВВО идут на полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.

В ходе первичных мероприятий проверки в управлении ВВО созданы специальные рабочие группы, которые возглавили исполняющие обязанности начальников родов войск, управлений и служб округа.

По плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей, выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, сдадут зачеты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.

Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.