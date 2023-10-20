Осенью с целью обеспечения безопасности населения на водных объектах специалисты центра проведения спасательных работ еженедельно проводят профилактические мероприятия вдоль береговой линии.

На этой неделе рейд проходил на набережной имени Невельского.

«В скором времени на водоёмах образуется ледяной покров. Мы предупреждаем жителей об опасности нахождения на непрочном льду в осенне-зимний период. В особенности это касается любителей подлёдного лова, – рассказала Александра Жукова, специалист МКУ «Центр проведения спасательных работ. – Во время профилактического рейда обращаем особое внимание на граждан, которые осуществляют вылов рыбы из водоёма. С рыбаками проводим профилактические беседы, разъясняем правила поведения на воде, вручаем информационные памятки».

По итогам рейда специалисты раздали 25 памяток на тему безопасности на воде, а также провели 25 бесед с гражданами. В мероприятиях также принимают участия сотрудники МЧС, полиции и районных администраций.

Подобные профилактические рейды проводятся два раза в неделю в соответствии с установленным графиком.