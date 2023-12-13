В Хабаровском крае успешно реализуется мера, направленная на борьбу с бедностью – заключение социальных контрактов. С начала года этим механизмом воспользовалось 2038 малоимущих семей, в которых проживают 5940 человек. А за два последних года 9993 человека в регионе улучшили свое материальное положение благодаря соцконтракту.

В текущем году на меру, направленную на борьбу с бедностью, из регионального бюджета направлено более 350 млн рублей. В рамках контракта разрабатывается программа социальной адаптации семьи. Этот механизм дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Сумма контракта зависит от разных факторов.

На время поиска работы предоставляется ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума 20895 рублей, а в случае необходимости прохождения обучения – дополнительно до 30 тыс. рублей, на индивидуальную предпринимательскую деятельность – до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. рублей.

В 2023 году на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 875 контрактов на сумму 234,6 млн рублей. На поиск работы – 555 контрактов на сумму 25,93 млн рублей. На ведение личного подсобного хозяйства – 355 контрактов на сумму 63,93 млн рублей. На преодоление трудной жизненной ситуации – 253 контракта на сумму 27,22 млн рублей.

— Мера поддержки действует с 2012 года. Заключить социальный контракт могут как трудоспособные граждане, так и пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. По решению Президента России Владимира Путина с 2021 года появилось федеральное софинансирование по линии социального контракта, что позволило существенно увеличить размеры выплат. С 2021 года 9993 человека улучшили свои финансовые условия за счет государственной помощи, из них 6715 человек увеличили доходы, 3278 человек превысили доходы в несколько раз, — сообщила заместитель министра – начальник управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Она также подчеркнула, что реализация госпомощи в 2024 году продолжится. На эту меру господдержки предусмотрено более 425 млн рублей. При этом планируется упростить процедуру подачи заявления на получение соцконтракта. Таким образом, будет достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в мфц или соцзащиту по месту жительства сохраняется.

Также изменения коснутся качества мониторинга за реализацией соцконтракта и заключения соцконтракта на открытие своего дела. Так планируется проведение обучения на определение уровня предпринимательских компетенций. Увеличится ответственность граждан за реализацию мероприятий, предусмотренных программой. Все меры направлены, в первую очередь, на повышение дохода семей и выхода их из трудной жизненной ситуации.

Напомним, что для оформления социального контракта можно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг.