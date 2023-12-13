Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич в ходе состоявшейся рабочей встречи обсудили сотрудничество регионального правительства и одной из крупнейших в России торговой онлайн-площадки. Отдельное внимание было уделено развитию международного направления.

Инфраструктура маркетплейса в регионе — это два современных распределительных центра общей площадью свыше 60 тысяч кв. м и 177 пунктов выдачи заказов.

Как пояснил Михаил Дегтярев, в сентябре между правительством края и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется дальнейшее масштабирование онлайн-платформы в субъекте.

— Ozon – крупная, широко известная компания. Очень важно, что в нашем крае вы присутствуете не только 177 пунктами выдачи, но и крупным логистическим комплексом. Мы поддерживаем ваше намерение на расширение бизнеса: 2 млрд рублей инвестиций в экономику края – это хорошие деньги, — отметил губернатор, обращаясь к представителю «Ozon».

Благодаря налаженному взаимодействию региональное предприятие ООО «ОЗОН ХАБАРОВСК» получило статус резидента ТОР и уже в октябре запустило операции на новом распределительном центре – одном из самых больших на Дальнем Востоке, где при выходе на полную мощность будет работать более тысячи человек.

— Ключевая цель нового фулфилмент-центра – обеспечить быструю и эффективную доставку заказов. Это позволяет местным предпринимателям гораздо более эффективно работать на площадке и значительно сократить затраты на логистику своих товаров, — пояснил Владимир Гончаревич.

Помимо расширения внутренней сети Ozon в Хабаровском крае, стороны подробно обсудили сотрудничество компании с Китаем.

Наш регион для компании – стратегически важный. Бесспорное преимущество в виде удобного географического положения и близость к КНР делает территорию максимально привлекательной для эффективного партнерства в рамках масштабного разворота на Восток. Как подчеркнул глава территории, Хабаровский край — аванпост этого разворота, его огромный логистический потенциал будет развиваться в том числе и за счет будущего пункта пропуска на о. Большой Уссурийский.

— Строительство грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский улучшит логистику и ускорит доставку товаров из Китайской Народной Республики и, в целом, приведет к оживлению торговли с нашими соседями, — заявил Михаил Дегтярев.

С этим согласен и заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич, который отметил, что компания уже сейчас изучает возможность строительства в Хабаровске дополнительной инфраструктуры для повышения эффективности работы с Китаем.