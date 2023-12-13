В настоящее время в городе определено более 55 мест для продажи новогодних деревьев.

Заявки от предпринимателей на их реализацию городское управление торговли всё ещё принимает. Часть базаров заработают в ближайшие выходные, основная же торговля начнётся с 20 декабря.

Места продажи «вечнозеленых» деревьев традиционные.

Самое большое количество ёлочных базаров будет организовано в Индустриальном районе — 21 (в районе улиц Суворова, Калараша и других) и в Центральном – 20 (в основном возле рынка на улице Льва Толстого и ДК профсоюзов). В Железнодорожном районе самые крупные точки разместятся в микрорайоне Большая-Вяземская и на улице Шелеста, в Краснофлотском – на Тихоокеанской, в Кировском – на улице Серышева.