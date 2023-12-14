Жители края могут приобрести авиабилеты по субсидируемым государством тарифам на 2024 год. Старт продаж компания «Аэрофлот» открыла сегодня. Специальные цены действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» в экономическом классе обслуживания и доступны для льготных категорий граждан и жителей Дальнего Востока.

Отметим, что по поручению Президента России Владимира Путина, деньги на субсидирование авиаперелётов выделяются с целью снизить стоимость билетов и тем самым повысить транспортную доступность для жителей Дальнего Востока.

Для дальневосточников в программу субсидированных перевозок включены перелеты в Москву из шести региональных центров. Среди них Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск и Якутск. Стоимость билета из Хабаровска в Москву составляет 10200 рублей для взрослого пассажира, для ребенка – 5400 рублей.

Для оформления билета необходимо предъявить паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО. Для детей до 12 лет свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.

Кроме этого для льготных категорий граждан также предлагается ряд маршрутов в разные города России. Среди них рейсы из Хабаровска в Красноярск, Иркутск, Магадан, Новосибирск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Москву. Диапазон стоимости билетов – от 1000 рублей в Южно-Сахалинск до 7200 рублей на рейс до Москвы.

Воспользоваться субсидированными перевозками могут граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

Забронировать и оформить билеты можно на официальном сайте «Аэрофлота», в офисах продаж авиакомпании и в уполномоченных агентствах. Количество субсидируемых билетов, которые пассажир может купить на такие рейсы, ограничено – не более 4 в год. Перевозки оформляются не ранее 6 месяцев до даты вылета.

Напомним, в Хабаровском крае по поручению губернатора Михаила Дегтярева продолжается программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. Авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» открыли продажу билетов на будущий год. Также продолжится субсидирование всех внутрирегиональных авиаперевозок. Благодаря поддержке краевого Правительства авиатарифы в регионе не увеличивались семь лет.