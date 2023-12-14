Школьные каникулы в Хабаровском крае пройдут с 30 декабря по 8 января. В этот период на базе школ, организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта планируется организовать отдых более 127 тысяч учащихся. Об этом сообщили в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае.

В муниципалитетах примут детей на отдых 223 лагеря, из них 219 – с дневным пребыванием и 4 загородных центра: Дружина «Созвездие», «Энергетик», «Олимп» и «Шарголь».

Также в школах будет организована работа кружков, секций, профильных объединений по всем направлениям дополнительного образования. Мероприятия Российского движения детей и молодежи со школьниками пройдут при активном участии советников по воспитанию. Запланированы занятия и консультации по подготовке к краевому этапу Всероссийской предметной олимпиады, сдаче итоговой аттестации.

В учреждениях дополнительного образования состоятся различные конкурсы, соревнования, отчетные концерты, турниры, экскурсионные программы, учебно-тренировочные сборы и однодневные походы. Школьники примут участие в благотворительных акциях «С Новым годом, ветераны!», «Кормушки для птиц», «Поздравления с Новым годом!», «Мы вместе» и «Своих не бросаем».

— Праздничные мероприятия с участием детей начнутся со следующей недели и продлятся до 8 января включительно, – отметили в министерстве образования и науки края.

Отдельное внимание участники межведомственной комиссии уделили вопросам организации занятости детей группы риска, безопасности школьников, профилактики чрезвычайных ситуаций, обеспечения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Добавим, что для обеспечения доступности загородного отдыха родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона. Оплатившие путевку после 1 ноября получат выплату в следующем году. Требования к уровню дохода семьи не предъявляются.