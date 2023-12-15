Недостроенный объект застройщика ООО «Томари-Оро» исключен из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). Это стало возможным благодаря восстановлению прав пострадавших дольщиков этого застройщика.

Строительство объекта началось в 2016 году, однако проблемы с финансированием у застройщика ООО «Томари-Оро» возникли уже в 2017 году. Поэтому в начале 2018 года в его отношении была введена процедура наблюдения и было утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «Томари-Оро» и кредиторами. Согласно ему компания должна была предоставить гражданам квартиры в других объектах недвижимости в рамках принятых обязательств по мировому соглашению, однако условия мирового соглашения были не исполнены. В связи с этим Правительство края инициировало процедура банкротства, в 2020 году объект этого застройщика был внесен в ЕРПО.

Решением губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в отношении застройщика ООО «Томари-Оро» был применен региональный механизм погашения требований граждан-участников строительства путем выплат денежных компенсаций.

— Исключение объекта «Томари-Оро» из ЕРПО означает, что права обманутых дольщиков восстановлены. Правительством края была проделана огромная работа и благодаря решению главы региона этот вопрос был решен. Мы на практике применили региональный механизм и на сегодня у нас в ЕРПО значится семь объектов, — отметила заместитель министра строительства края по экономическим вопросам Наталья Ли.

На сегодняшний день в ЕРПО края значится 7 объектов (1 494 гражданина).

Напомним, что за три предыдущих года, начиная с 2020-го, введены в эксплуатацию 19 проблемных объектов: в 2020 году – 9 домов (221 дольщик), в 2021 – 3 дома (59 дольщиков), в 2022 – 7 домов (352 дольщика). В 2023 году эта работа продолжается.