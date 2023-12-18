Глава третья «Школа». Исконно русский, с 1503 года, по итогам войны, кровью отбитый у поляков, город евреев и военных пенсионеров жил настоящей полноценной жизнью советского человека.

Чернигов хоть и недолго, с 1024 года каких-то десяток лет вместо Киева был столицей Древнерусского государства. Это потом, при Екатерине Великой, немцы, писавшие историю государства Российского, придумали название «Киевская Русь» в честь столетия выкупа в 1686 году у поляков «матери городов русских», коим тогда и назвали Киев.

Земли Черниговской губернии, а потом и области славились не только плодородием, но и небывало высокой плодовитостью населявших людей. Целыми семьями, на пароходах из Одессы, переселенцев везли в Дальневосточное Приморье и, на карте России появились населённые пункты Черниговка, Горный Хутор, Дальний Кут, Украинка, Окраинка, Синий Гай, Прилуки, Нежино, Новонежино и почти сотня наберётся с приставкой «ново» под общим названием «Зелёный клин».

Более чем через полвека такая участь постигла и другие многодетные семьи черниговских сёл и хуторов, когда в добровольно принудительном порядке отправляли на постоянное место жительства в Крым и Кёнигсберг осваивать земельные наделы депортированных крымских татар и немцев.

Учитывая исторические заслуги, умственные способности и трудолюбие жителей, в городе советского периода появились современные по европейским меркам комбинат «Химволокно», фабрика музыкальных инструментов, силикатный завод, камвольно-суконная фабрика, завод автомобильных запчастей для «ГАЗа», швейная фабрика, и, настоящая космическая гордость сверхсекретный «Черниговский радиоприборный завод». В обязательном порядке, следуя позывам современной спортивной моды, на балансе каждого предприятия была своя любительская футбольная команда.

— Папа, можешь меня выслушать, тут дело такое, — Дима Тополёв неспешно подошёл к отцу, — нужен совет.

— Говори, слушаю, — инженер в радиоэлектронике местного космического завода Алексей Петрович Тополёв, прикурил «столичную» сигарету.

— У нас в школе своя футбольная команда «жидовских бомбил», назвали «Вымпел», форма как у киевского «Динамо», — юный футболист на миг смутился, подождал, пока кухню коммунальной квартиры на шесть семей покинет жена директора силикатного завода, продолжил, — но, меня просят играть за «кордовских». Из второй русской школы. Там русские, евреев нет. Подходили от них, крокодил Гена и Чебурашка, это Гена Кашпур и малой Кузя, Олег Кузнецов, его отец в твоём цеху работает радиомонтажником. «Кордовцы» выбрали спартаковскую форму, назвали «Знамя». Берут в основу центрфорвардом. Как быть?

— А ты как хочешь? Говори, обоснуй, докажи свою точку зрения, прежде чем принять решение, — отец затянулся сигаретным дымом и, слегка прищурив правый глаз, через ноздри, так умел только он, выпустил сизые колечки в сторону открытого окна.

— Я занимаюсь лыжами, биатлоном и греблей в обществе «Спартак». У них форма спартаковская. К тому же, я, как и они, русский. Не хочу играть за евреев.

— Хорошо. Напомню, если забыл, почему ты учишься в украинско-еврейской, а не русской школе. Когда мне было четыре года, вовсю шла война, докатилась и до села Тополёвка, где живут твои дед Пётр и баба Луша, мои отец и мать. Среди людей, бегущих от войны, беженцев, были и венгерские евреи, их преследовали венгерские солдаты, воевавшие на стороне Гитлера. У одной семьи заболел мальчик, они попросили моих родителей на время взять четырёхлетнего Иштвана и подлечить, а потом вернутся и заберут. Не вернулись. Через день их всех за Семёновкой, село Карповичи, венгерские солдаты расстреляли. Так маленький Иштван остался жить с нами седьмым ребёнком, братиком, по отчеству Петрович, фамилия Тополёв. Окончил Черниговский пединститут, исторический факультет, работал учителем истории, сегодня он директор твоей школы. Из окна нашей комнаты видно, через дорогу, рядом. В нашем районе «Красный мост» много венгерских евреев, они могут уехать на свою историческую родину, но не уезжают.

— Почему?

— Уедут, как только поймут, что в нашей стране для них защиты больше нет. Евреи такие же люди, как и все. Ты играешь не за евреев, а за дружбу между всеми народами нашей необъятной страны. Не надо распространять зло, надо делать людям добро. Видишь, я читаю книгу, странное издание, не как все.

— Название интересное «Бесы», Достоевский. И что? Он пишет про евреев?

— О добре и зле. Тут даже есть закладка, специально сделал, вот, читаю «никогда не было ещё народа без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать».

— Как-то мудрёно звучит. А проще сказать можно?

— На столе семьи главного инженера завода автозапчастей стоят весы, — радиоэлектронному специалисту первой ступени космической ракеты оказалось не так и просто объяснить, шестикласснику, суть размышлений мало известного советским читателям Достоевского, — наперевес две чаши. Одна чаша для добра, туда кладём мясо. Вторая чаша зло, туда кладём, пусть условно, собачье дерьмо.

— Понятное дело, собака скушает мясо, и, получится дерьмо!

— Правильно! Достоевский словами книжного героя говорит о том, что зло не должно превращаться в добро, например, расстрел венгерских евреев нельзя считать добром, это зло, а для солдат Гитлера это доброе правильное дело согласно нацистской идеологии. И, наоборот, добро не должно становиться злом. Есть многозначительная русская пословица «не делай добра, не получишь зла». Вывод простой: если в государстве на одной плоскости зло и добро, тогда государство исчезает.

— А если евреи будут делать зло. Что тогда?

— Есть закон, судебная власть, они и решат вопрос добра и зла. Когда мы с мамой были в командировке в Сирии, там прочитали «Всеобщую Декларацию прав человека», её приняли Организацией Объединённых наций 10 декабря 1948 года. В нашей стране о ней мало кто знает, под запретом, вплоть до уголовной ответственности, за распространение могут и в тюрьму посадить. Следуя этому международному документу, евреи не будут делать зло другим людям, так как они хорошо понимают, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Они уважают нашу «сталинскую» конституцию от 5 декабря 1936 года и соблюдают советские законы. Не надо обижать евреев.

— Хорошо. Тогда сегодня скажу крокодилу Гене и Чебурашке, что играть я буду за свою школу. Давай обедать, в школу пора.

Вторая смена украинско-еврейской школы взбудоражилась не на шутку. К ним в гости пожаловали главный тренер футбольной команды «Химик» комбината «Химволокно» Юхим Школьников, а с ним и другие футболисты-евреи Давид Филькенберг, Янкель Розенталь и его брат Марк, Андрей Процко и близнецы Гольдштейны Исаак и Адам. Спортивный зал, он же и актовый со сценой, был забит под завязку детьми пятых, шестых и седьмых классов. Разговор предстоял серьёзный, про футбольный турнир «Кожаный мяч». Местные «жидовские бомбилы» из футбольной команды «Вымпел» сидели в первых рядах.

— Мы, семь человек, от нашего химкомбината для школьной футбольной команды будем наставниками, — коренной черниговский еврей Юхим Григорович Школьников, во все стороны, брызгая слюной, говорил размашисто и по делу, — подскажем, научим, поможем материально. Название красивое, форма как была у нашей «Десны», когда мы сами играли.

— Планы команды «Химик» на следующий год огромные, — слово взял центрфорвард Давид Филькенберг, — занять первое место среди коллективов физкультуры республики, а это даст нам право возродить легенду черниговского футбола команду «Десна», чтобы в будущем местные воспитанники отстаивали спортивную честь нашего города и области.

Братьям Розенталь, Андрею Процко и близнецам Гольдштейнам стало не по себе, находится в такой тишине, дети сидели и «слушали, открыв рот». После пожеланий сразу приступили ко второй части спонтанного собрания, торжественному вручению футбольной амуниции.

— Номер один, вратарь Широкан Гена, — полный зал еврейских детей буквально взорвался бурными аплодисментами, — номер два, правый захыснык Ярыловец Юра.

Читал список команды «жидовских бомбил» физрук Макатёр, подавали футболки, кеды, гетры и трусы работники четвёртого «жэка» Георгий Громыхайло и Геннадий Оношко, вручали гости во главе с Юхимом Школьниковым: футболки братья Розенталь, кеды Андрей Процко, гетры и трусы близнецы Гольдштейны.

— Номер три, стоппер, Володимир Конивец, номер чотыры, передний захыснык, Видец Сергий, — церемония затягивалась, на чтение каждой фамилии следовали крики, гул и шум как на городском стадионе имени Юрия Алексеевича Гагарина, посетившего Чернигов в 1962 году, — номер пять, ливый захыснык, Брыгинец Витя.

Главный химик Школьников пребывал в удивлённом состоянии: все фамилии защитной линии оканчивались на «ец». Физрук Макатёр продолжал торжественно читать номер, позицию, фамилию, имя.

— Номер шесть, правый пивзахыснык, Охрыменко Игорь. Номер восемь, центральный пивзахыснык, Клименко Коля. Номер десять, левый полузащитник Клименко Витя, — услышав фамилии линии полузащиты, выражение лица Юхима Школьникова напомнило Савелия Крамарова из фильма «Неуловимые мстители», они имели окончание «ко», — номер семь, правый нападнык, Мыкола Бондарь.

После объявления правого нападающего, гости-футболисты не могли поверить своим глазам и ушам: дети принялись выражать восторг громким ором, криками «Коля! Коля! Коля!», а вдобавок ещё и топать ногами.

— Номер девять, центрфорвард, Яроцкий Вова, — шум в зале не утихал, начали дрожать стёкла, пришёл директор школы, — номер одиннадцать, левый нападающий, Тополёв Дима.

Неожиданно наступила тишина. То ли все увидели директора школы, то ли по другой причине, каждый старался, молча смотреть по сторонам в поисках истины.

— Кто такой? Этот русский, — воспользовавшись моментом, Школьников спросил у школьного физрука, — здесь учится?

— Да, это племянник директора школы Иштвана Петровича Тополёва. Видите, стоит на проходе, в дверях.

— Спасибо, будем знать.

Свои номера получили и запасные игроки Лещенко Сергей, Козик Саша и Радченко Толя. Желающих записаться в команду было много, взяли лучших игроков. Директор школы ждал, когда все успокоятся, чтобы сделать объявление.

— Сегодня уроки отменяются!

— Ура! Ура! Ура!

— Все дружно идём на новый стадион «Юность», там наши гости покажут своё мастерство. В их арсенале удары, обводки, штрафные, пенальти, — Иштван Петрович ждал, когда затихнут бурные радости, — а потом наша команда «Вымпел» сыграет тренировочный матч с гостями-футболистами команды «Химик», судьи от четвёртого «жэка». Болельщики должны показать своё мастерство, поддержать нашу команду. Здесь, в зале орали прекрасно, шесть жалоб от жильцов частных домов из-за лая домашних собак, и, два наряда милиции. Хороший результат!

На стадионе с полным размахом шла тренировка «химиков». Команда готовилась к финалу кубка Черниговской области с молодой командой «Луч» Черниговского радиоприборного завода. Тренеры хорошо знали друг друга по играм за команду «Десна», где Школьников был центрфорвардом, а Третьяков Вадим Павлович правым нападающим.

Практический показ длился недолго, болельщики заполнили трибуны, а «вымпелята» ушли переодеваться в новую форму, синюю. На трибунах повисла тишина, все слушали указания Юхима Григоровича Школьникова.

— Никто не бегает, играем пешим ходом, исключительно в короткий пас, ускоряетесь только при отборе мяча, подкаты делать запрещаю, сильно усердствовать не надо, — опытные бывалые футболисты понимали важность мероприятия, — не забывайте подсказывать, как правильно занимать позицию. Так, Юра Грузнов, играешь ногами, ловить мяч руками не надо. И ещё, для всех, по мячу бить сильно не надо, главное, развивайте пас низом, катайте по земле. Мяч поднимать не надо. Всем понятно?

На новое футбольное поле команду «жидовских бомбил» выводил единогласно избранный капитан Коля Клименко. Трибуны тут же оживились, дети начали орать, топать ногами, вдобавок компания Лены Овраменко придумали кричалку «Вымпел – соперника в пепел!», её только и было слышно. Первыми возмутились рыбаки, за трибуной ловившие рыбу на речке Стрижень, оставив снасти, сами пришли посмотреть новое зрелище. С интересом в сторону стадиона смотрели прохожие проспекта Октябрьской революции.

— Вымпел – соперника в пепел! Вымпел – соперника в пепел! Вымпел – соперника в пепел!

Юные футболисты носились как угорелые, первый гол матча забил Коля Бондарь. Трибуны вздрогнули! Из помещений трибун в невообразимом испуге выскочили работники стадиона, долго оглядывались, пока не дошло, что идёт странный футбольный матч. При счёте два ноль «химики» один отыграли.

Никто из детей команды «Вымпел» в городских футбольных секциях не занимались, исключительно дворовый футбол. У всех был другой интерес к лыжам, биатлону, гребле, велоспорту, лёгкой атлетике, всерьёз футбол никто не воспринимал, кроме как дворовой забавы.

Директор школы от удовольствия потирал руки, мероприятие удалось на славу, главное, все живы и здоровы.

(Продолжение следует).

17 декабря 2023 года.

Сергей Роща

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Хабаровск