Глава шестая «Начало». Воскресное солнечное утро апреля дня тринадцатого в год тридцатилетия Великой Победы советского народа над европейским нацизмом дарило начало детского футбольного турнира «Кожаный мяч» в городском четвёртом «ЖЭКе» под руководством бывшего биатлониста областного масштаба Громыхайло Георгия Валентиновича.

Стадион черниговской седьмой русской школы будет принимать все футбольные матчи детских команд только четвёртого «ЖЭКа», за исключением финала, который, по договорённости с директором детской спортивной школы Леонидом Михайловичем Рынским, коренным черниговским евреем, пройдёт на новом городском стадионе «Юность».

Торжественное открытие Всесоюзного детского футбольного турнира «Кожаный мяч» проходило в полдень воскресенья с двенадцати до четырнадцати часов на центральном городском стадионе, получившего название в честь первого космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина с обязательным участием всех «жэковских» команд из Деснянского и Новозаводского районов исконно русского православного города Чернигова.

На праздничное футбольное мероприятие, как когда-то на футбольные матчи черниговской команды «Десна», жители города пришли семьями «от мала до велика», кто с детской коляской, кто с тростью.

Поздравительную речь на футбольную тематику от руководителя области Николая Васильевича Уманца встретили без аплодисментов, памятую его решение расформировать команду «Десна».

Зажигал на этом воскресном празднике футбола еврей Фима Школьников, каждое слово встречали скандированием Десна! Десна! Десна! чем вызвали невероятный шум на треть заполненного стадиона. У прохожих по тротуарам улицы имени Тараса Григорьевича Шевченко и отдыхающих в городском саду складывалось впечатление взлёта космической ракеты.

После только что выступивших ветеранов войны, труда, футбола и героини-матери ещё раз слово взял первый секретарь областного комитета коммунистической партии Советского Союза Уманец. Наступила зловещая тишина ненависти и позора.

— Хотите, чтобы на этом стадионе играла футбольная команда «Десна»?

— Да! Да! Да!

Буквально весь стадион взорвался в радостных восторженных криках, на глазах у стариков появились слёзы.

— Будет вам «Десна», — выждав паузу на уточнение у рядом стоявшего Фимы, продолжил, — на следующий год. Но для этого наш «Химик» должен стать победителем республиканской лиги среди коллективов физкультуры. Все вопросы к товарищу Школьникову. Даю своё доброе напутствие. Десна! Десна! Десна!

— Ура! Ура! Ура! – те, кто штурмом брал рейхстаг, закрыв глаза от набегающих слёз, ещё раз увидели себя с победным взмахом «пэ-пэ-ша» на ступеньках логова европейского нацизма.

Диктор стадиона был в шоке от того, что глава области ещё раз взял слово. После его краткого выступления шум на стадионе долго не утихал, человеческие эмоции били через край, мероприятие затягивалось. Наконец все угомонились.

— Дорогие гости нашего стадиона! Сейчас вам предлагается посмотреть первый дебютный матч открытия турнира «Кожаный мяч». По результатам жеребьевки такое право получили команды «Меркурий» и «Вымпел» из четвёртого «ЖЭКа». Два тайма по тридцать минут. Ваши аплодисменты!

Под звуки футбольного марша, написанного в 1938 году советским композитором Матвеем Блантером по просьбе спортивного радиокомментатора Вадима Синявского, юные футболисты по взрослому выбежали на поле, поприветствовали зрителей на трибунах, которым предстояло увидеть «жовто-блакытнэ» противостояние.

Команда «Меркурий» на правах хозяев играла как бразильцы в жёлтых футболках, зелёных трусах и жёлтых гетрах. Все дети этой команды из частного сектора, расположенного рядом с космическим предприятием «Черниговский радиоприборный завод», учатся в русской двадцать четвёртой школе на городской окраине.

Синие футболки, белые трусы и синие гетры команды «Вымпел» напомнили зрителям цвета черниговской команды «Десна», а, значит, и симпатии болельщиков автоматически изначально были на стороне «жидовских бомбил».

— У них главный козырь правый нападающий Игорь Ковальчук, — вчера на тренировке физрук, он же тренер Макатёр проводил тактический разбор «меркурийцев», — принцип простой для легкоатлета «бей-беги». Нагрузка ляжет на Клименко Витю и Бригинца. Страшного ничего не будет, давайте ему принимать мяч, он будет прокидывать по краю себе на ход вперёд, тут Конивец мяч и подберёт, а Коля Клименко откроется под передачу от Конивца по прямой видимости мяча. В итоге, Видец занимает место Конивца, Витя Клименко место Видца, а Бригинец, ты уж постарайся, преследует Ковальчука, но в аут мяч выбивать не надо и сбивать Ковальчука не надо, пусть он пнёт мяч вперёд метров на десять, и ты бежишь рядом, плечом в плечо слегка оттесняешь его к бровке. Ну а дальше, знаете, вариант пятый, Коля Клименко бьёшь на дальность по центру.

Зрители не расходились, мероприятие понравилось, быть при таком количестве народа и ощущать себя частью этого народа одно удовольствие. Дети и взрослые с удовольствием бегали к ларькам, покупали мороженое, пирожки, напитки, пончики, семечки, воду и аппетитно употребляли внутрь себя, сидя на трибуне. Среди любителей футбола, ничем себя не выдавая, на пятом ряду сидели два брата одной фамилии, Тополёв, русский Алексей Петрович и венгерский еврей Иштван Петрович.

Начало детского матча ознаменовалось хаотичным и непонятным «жовто-блакытным» снованием юных футболистов за пятнистым мячом. Тринадцатилетним мальчишкам было нелегко привыкнуть к такому скоплению людской массы под названием болельщики.

Ближе к двадцатой минуте Витя Бригинец забирает мяч у правого нападающего Ковальчука и сразу бьёт на дальность по центру, Яроцкий смещается вправо, уводя за собой центрального защитника, а Коля Бондарь бежит в центр. В этой неразберихе мяч случайно попадает ему в спину и отскакивает, к бегущему на подстраховку Диме Тополёву, тому ничего не остаётся, как по тактическому варианту номер шесть покатить мяч мимо вратаря. Гол!

— Гол! Гол! Гол!

Стадион оживился, пошла движуха, добавились крики Десна! Десна! Десна! диктор объявил, что гол забил Тополёв Дмитрий номер одиннадцатый. Сначала на русском языке, потом украинском. В этой непонятной доселе спортивной атмосфере юные футболисты команды «Меркурий» стали предъявлять друг другу претензии, а «жидовские бомбилы», приученные своим наставником Макатёром, не проявили никаких эмоций, заняли свои исходные позиции.

Через пять минут история повторилась, на этот раз в результативных действиях отметили семёрку «жидовских бомбил» Колю Бондаря, сначала он удачно действовал по тактическому варианту Макатёра номер три и номер восемь за три минуты до окончания первого тайма. На перерыв уходили при счёте три ноль, под звуки песни Владимира Высоцкого «Гимнастика».

— Хлопци! Слухаемо сюды, — Давид Маркович говорил настороженно, чтобы не могли уличить в каком-либо сговоре с командой «Меркурий», — счёт хороший. Нам играть ещё и завтра. Силы надо сохранить. Не надо громить этих деревенских пацанив. Катайте в пас, на гол в наши ворота отвечайте своим. Дайте шанс им окрепнуть, в группе ещё три игры, вот пусть они забирают очки у наших соперников.

Первый раз дети сидели в настоящей футбольной раздевалке, кто пил воду, кто ходил в туалет. В открытое окно летели слова песни «купола в России кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал». Физрук Макатёр услышав незнакомую доселе песню в исполнении Высоцкого, задумался и, причмокнув языком м-да, продолжил свою короткую речь.

— Нам надо обратить внимание на тот факт, что здесь на трибунах в основном дети и многодетные мамы, а также их бабушки и дедушки, кто не могут по ряду причин копать огороды. Посевная идёт в полном разгаре! Ещё, очень важно. Здесь все детские футбольные команды! Вот они и смотрят внимательно за происходящими событиями на поле. Так что, не будем раскрывать все наши карты. Играем проще, в пас, как бы в догонялки, мяч катайте низом, помните, как химики играли с нами, длинные передачи на дальность придержите. Больше бегайте, двигайтесь, открывайтесь по прямой видимости мяча. Штрафные и угловые разыгрывайте, пенальти забивать не надо, держите разницу в счёте три мяча. Играйте квадрат, перекатывайте мяч низом с фланга на фланг, делайте проникающие передачи на выход, но бейте или во вратаря или мимо ворот. Для учёбы шанс хороший, да ещё и на таком стадионе с настоящими болельщиками. Покажите людям свой дворовый футбол. Широкан! Надеюсь в конце матча тебя поздравить с первым сухарём! Всем понятно! Играем!

Финальный судейский свисток окончания первой игры турнира оставил счёт первого тайма. Зрители покидали стадион в прекрасном расположении духа. Братья Тополёвы сразу не ушли со своих мест, остались ждать юного футболиста.

— А мы-то думали, что будет разгром!

— Папа, зачем громить? Теперь они союзники, пусть набирают очки у наших будущих соперников.

— Да, сразу видно, Давид Маркович голова. Ладно, Алексей, идите домой, а мне надо в школу. Дела!

Директор школы Иштван Петрович Тополёв быстрым шагом двинулся к центральному выходу со стадиона, за ним, неспешной походкой отец и сын Тополёвы. Дома ждал вкусный обед!

Родители Димы Тополёва из многодетных семей, и там, и там по шесть своих детей плюс Иштван. После окончания Погорельской сельской школы Алексей и Галя сразу поженились и по протекции Ивана Ивановича Коробко поступили в Киевский политехнический институт на факультет радиоэлектроники. Вот тогда Галя и заявила, что рожать будет только одного ребёнка, а кто будет, мальчик или девочка, неважно, «жить в нищете желания больше нет». С этим Алексей согласился, так как понимал, что очень тяжело тащить многодетную ношу в городских коммунальных условиях, имея за плечами высшее инженерное образование.

На входе в городской сад прошли мимо трёхсотлетнего дуба, метров через пять сели на свободную скамейку. Отец достал пачку сигарет «Столичные», закурил.

— Папа, есть вопросы.

— Валяй!

— Почему ты ходишь в ресторан пить водку и курить сигареты?

— Понимаешь, сынок, традиция и, я её стараюсь соблюдать. Правильно будет мистика, в народе суеверие. Работа у меня такая, если ракета взлетит, а первая разгонная ступень не отвалится, радиоэлектроника не сработает, тогда меня могут обвинить в саботаже, диверсии, вредительстве, нанесении материального ущерба государству, государственной измене и посадят в тюрьму, да и смертную казнь никто не отменял. Первый раз перед такой поездкой на Байконур пошёл в ресторан, смотрю, пронесло, всё получилось, теперь вот так и хожу. Следующий вопрос.

— Тут дело вот в чём. Когда я вижу одну девочку, у меня начинает сдавливать в груди, да и в трусах начинает всё набухать и торчать, особенно, когда посмотрю на её ноги. На других смотрю и, ничего такого нет.

— Только на одну девочку?

— Да.

— Растёшь! Это называется половое созревание, начальная стадия. Нормально, так и должно быть. Если более обширно, как пишут в литературных произведениях, там считается любовью, состоянием любви.

— И что делать?

— Ты узнай, кто такая? Не у неё, а у тех, кому ты доверяешь. Видишь ли, любовь всегда приводит к созданию семьи мужчина и женщина, там пойдут дети. Внешний вид, лицо, глаза, стройные ноги имеют значение, особенно ноги, если будут рождаться девочки, для них кривые ноги настоящая трагедия всей жизни, даже лицо Золушки не спасёт. Кто родители, болеют, не болеют. Сколько лет прожили дедушки и бабушки, их родители, изучи родословную. Это называется забота о здоровье своих будущих детей. При определённых условиях первая любовь может слететь, как пыль со шкафа.

— Я спросил у крокодила Гены, Кашпура Гены, но он мне ничего не сказал. А вот рыжий малой Кузя, Чебурашка, Олег Кузнецов, сказал. Зовут её Саша, значит, Александра, фамилия Блинова, русская, учится во второй русской школе, вместе с ними, как и я на класс старше их. Даже день рождения сказал, 29 декабря 1961 года, немного старше меня. Живёт на улице Станиславского. Отец прапорщик, служит техником самолётов в Черниговском высшем военном училище имени Ленинского комсомола, мама работает пекарем на «пушкинской» улице, где булочки пекут.

— Говоришь, отец прапорщик. Военнослужащий. Просто так на такую важную должность больного человека или с признаками каких-либо наследственных заболеваний не возьмут. Там здоровье теряют, нервы всё сжирают, представляешь, полёты длятся шесть часов, один курсант взлетел и прилетел, потом другой пришёл, и, так за смену пять разных курсантов, а истребитель один, МиГ-21, его каждый раз надо готовить к вылету. Какие надо иметь нервы! Ничего страшнее нет, чем ждать. Ответственность! Да и пекарем не каждого возьмут, смену стоять у горячей плиты, здоровье на первом плане. Главное, не навязывайся, узнай интересы, увлечения, может, где-то пути и пересекутся. У тебя вроде ноги стройные, девочки тоже на это смотрят. На самом деле, не забивай мозг этой девочкой, так можно и в дурку попасть. Чаще пресс качай и, всё пройдёт, дай нагрузку на мышцы живота, они сожмут немного вены. Живи свободной полноценной жизнью по своим интересам. Ладно, мама ждёт с обедом, пошли домой.

— Маме о девочке говорить?

— Не надо. Не женское это дело. Хватит с неё того, что она евреев терпеть не может, тех, израильских.

— Понятно. А тебе как, игра понравилась?

— Во втором тайме понравилась, как мяч катали низом, в пас. Это вам так Давид Маркович подсказал? Решили пожалеть пацанов. За «Меркурий» играет сын нашего заводского Ковальчука, специалиста в радиоэлектронике, начальник отдела технического контроля, проверяет качество изделий.

— Значит, это его сын правый край. Бегает быстро на короткие дистанции, легкоатлет.

Проходя мимо гастронома «Брянский», отец вдруг вспомнил, что надо купить хлеб, один тетрапак молока и обязательно, чтобы сынок выпил стакан сока, желательно томатного, по стакану выпили своего любимого, абрикосового.

— А почему так долго не выходили после игры?

— В эту, как её, раздевалку, пришли футболисты-евреи во главе с Юхимом Школьниковым, аж пять человек. Братьев Гольдштейнов я знаю, остальных видел первый раз. Поздравили с победой, указали на ошибки по позициям.

— Одним словом, дали рекомендации.

— Мне ничего не дали, даже фамилия и номер не звучала. В основном обсуждали действия нашей полузащиты.

— Какая команда в соперниках завтра?

— Апельсины. У них форма оранжевого цвета. Из двадцать второй русской школы. Название команды «Комета».

— Двадцать вторая школа. Да, вспомнил, по улице маршала Рокоссовского, располагается недалеко от новой площади Героям Сталинградской битвы. В следующее воскресенье торжественное открытие. Заодно в большом доме и новый магазин «Сиверский» откроют.

— В честь чего про Сталинград?

— Маршал Рокоссовский освобождал Чернигов от гитлеровских нацистов, лично был в нашем городе, он же и победил гитлеровского фельдмаршала Паулюса в Сталинградской битве. К тому же 9 мая будет тридцать лет Победы над европейскими нацистами. В Чернигове проживает много участников Сталинградской битвы, например, из вашей школы Коломиец Григорий Семёнович, учитель труда, рисования и черчения. Лично сам Сталин определил Чернигов городом для военных пенсионеров! Потому такую площадь и откроют в нашем городе.

— Папа, так это будет 20 апреля? Ты будешь на Байконуре.

— Физрук Макатёр обязательно туда пойдёт и всю команду возьмёт. Ты знаешь, что я вспомнил, ведь 20 апреля родился Адольф Гитлер. Вот это будет, действительно, в пику всем нацистам мира!

Возле подъезда коммунального дома отец подошёл к небольшому деревцу высотой примерно два метра, внимательно пощупал ветки и радостно улыбнулся.

— Лет так через пять будем кушать свои абрикосы! Не зря же я тащил это дерево с самого Байконура. Принялся, чертёнок, на нашем чернозёме!

(Продолжение следует).

02 января 2024 года.

Сергей Роща

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Хабаровск