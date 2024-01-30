Компании Хабаровского края представят на конкурсе брендов «Знай наших» продукцию уникальной авторской рецептуры. Конкурс проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью популяризации и продвижения отечественных брендов. Заявки принимаются на крауд-платформе по 31 января включительно.

Как сообщили в минэкономразвития края, на данный момент в конкурсе брендов принимают участие уже 43 компании от региона. Большая часть из них – производители продуктов питания.

Так, одна из компаний-участников из Хабаровска – ООО «МКХВ» – запустила производство натурального шоколада осенью прошлого года. В ассортименте – 4 наименования авторского шоколада под названием «Амурский бульвар». Принципиальная позиция компании в использовании исключительно натуральных ингредиентов: сливок, какао-бобов и какао-масла, натуральной ванили и тростникового нерафинированного сахара без эмульгатора и заменителей.

– Рецептура нашего шоколада – авторская, придумана методом длительного тщательного подбора в течение семи лет. Опираемся мы на классическую технологию помола конца XIX века – все только усовершенствовалось электродвигателями. Мы искренне хотим, чтобы хабаровчане гордились тем, что у них в городе производится такой натуральный шоколад. Какао-бобы не растут ни во Владивостоке, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Шоколад можно делать где угодно, и его вкус будет зависеть от качества исходного сырья, рецептуры и, собственно говоря, от людей, которые с душой подходят к делу, – рассказал директор компании Дмитрий Меховщиков.

Компания может выпускать около тонны шоколада в месяц. Сейчас производство загружено на 25-30%, поскольку напрямую зависит от сбыта, ведь срок годности натурального шоколада без консервантов ограничен 3-6 месяцами. Участие в подобных конкурсах, по словам предпринимателя, поможет популяризации этого продукта в родном регионе и за его пределами и позволит увеличить продажи.

Еще один производитель продукции с уникальной рецептурой, который участвует в конкурсе – молодая компания «Цех», запустившая в 2021 году производство сыровяленых деликатесов в Хабаровске. В ассортиментной линейке около 20 позиций сыровяленой и вареной колбасы, а также кусковых деликатесов, созданных по традиционным испанским и итальянским рецептурам и технологиям, но адаптированным под местного потребителя. Производство компании развивается: за последний год выпуск продукции вырос почти в 10 раз. Сейчас это около 500 кг в месяц, а в планах – выйти на 4-5 тонн.

– Мы делаем уникальный продукт для Дальнего Востока, и мы очень долго к этому шли. Весь проект занял около 5-6 лет от его задумки и создания до внедрения. И вот сейчас наша продукция в большинстве городов Дальнего Востока. Есть у нас точка уже и в Москве. Мы этим очень гордимся и хотим, чтобы наш бренд был максимально представлен и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Москве, и Санкт-Петербурге, – рассказал коммерческий директор компании ООО «Цех» Иван Сушков.

Напомним, участниками второго сезона конкурса «Знай наших» могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства в родном регионе. Его участники и финалисты повысят узнаваемость своих брендов в медиа, получат доступ к маркетплейсам и крупнейшим торговым сетям, а лучшие из них смогут представить свои бренды главе государства.