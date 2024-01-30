Центр «Мой бизнес» Хабаровского края подготовил в феврале для предпринимателей ряд вебинаров и семинаров на востребованные темы. Это защита интеллектуальной собственности, тактика действий в конфликтных ситуациях, развитие бренда с помощью нейросетей и другие, рассказали в министерстве экономического развития края. В ведомстве также напомнили, что обучение проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Для предпринимателей все курсы и семинары бесплатные.

Так, 6 февраля на вебинаре «Патенты, товарные знаки и авторское право – идеальный баланс в безопасности бизнеса» с предпринимателями подробно рассмотрят проблемные вопросы интеллектуальной собственности, товарных знаков, патентов и авторского права. Участники узнают, как своевременная регистрация интеллектуальной собственности помогает избежать серьезных убытков.

13 февраля на переговорной бизнес-игре «Принцесса, рыцарь и дракон» бизнесменов и самозанятых научат, как выбрать правильную стратегию поведения в конфликтных ситуациях, примерив роли капризной принцессы, безотказного рыцаря или гневного дракона. Доходчиво и быстро – организаторы обещают минимум теории и максимум практики.

В середине февраля состоится семинар «Искусственный интеллект и развитие персонального бренда – сокращаем время и бюджеты в разы». Предпринимателям расскажут о возможностях, которые предоставляют новые цифровые технологии. Как максимально эффективно работать с нейросетями, не перегружая кошелек, объяснят на практике организаторы курса.

Семинар «Договор аренды. Что учесть бизнесу при заключении договора аренды. И какое помещение лучше не арендовать» пройдет в центре «Мой бизнес» 19 февраля. На какие пункты обратить внимание при составлении и подписании договора аренды, как осуществлять приемку-передачу помещения, кто и за что несет реальную ответственность – на все эти вопросы ответят опытные коучи.

– В феврале предпринимателей ждут разные по темам и формату мероприятия, которые не только научат справляться с текущими проблемами, но и грамотно сориентируют на будущее: куда двигаться и как развиваться, используя новые тренды, – рассказали в центре «Мой бизнес». – Мы всегда прислушиваемся к мнению предпринимателей при составлении тематического «меню» на будущий месяц. К примеру, решение провести в феврале семинар о нейросетях созрело после того, как стало понятно, что прошедший в конце 2023 года вебинар на эту тему вызвал большой отклик у бизнес-сообщества края.

Узнать обо всех мероприятиях центра и пройти регистрацию на них можно на региональном сайте «Мой бизнес». Также подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.