Жители Хабаровского края стали активнее записываться к врачам через Госуслуги – количество успешных дистанционных записей при использовании сервиса возросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Услуга, направленная на удобство пациентов, предоставляется благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

— В январе 2024 года таким форматом записи воспользовались более 50 тыс. жителей. Для сравнения, за январь прошло года при помощи портала записалось около 21 тыс. человек – в два с половиной раза меньше. Динамика положительная – такой формат записи позволяет не только снижать нагрузку на регистратуры поликлиник, но и экономить время пациентам. «Живые» очереди уменьшаются, пребывание в медицинском учреждении становится комфортнее. Мы видим результаты вектора цифровой трансформации отрасли здравоохранения, заданного Президентом РФ Владимиром Путиным, – уточнила начальник отдела информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью минздрава края Татьяна Колмыкова.

На данный момент электронная запись доступна жителям районов края, где существует такая техническая возможность. Через сервис можно посетить терапевта, педиатра, а также узких специалистов для приема у которых не требуется проходить предварительные обследования.

Также записаться к врачу дистанционно жители могут через региональный портал «Услуги27», по телефону регистратуры поликлиники или единую региональную «горячую» линию «122».

При этом записаться возможно не только на первичный прием в поликлинику по месту прикрепления, но и по направлению лечащего врача. В таком случае при записи необходимо ввести номер направления.

Также совершеннолетним жителям, перенесшим COVID-19, доступна запись на углубленную диспансеризацию. Обследование проходят лица, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не менее 60 дней назад.

Углубленная диспансеризация включает два этапа. Первый состоит из семи исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап.

Если человек не сообщал о заражении COVID-19 в поликлинику, то для прохождения углубленной диспансеризации ему необходимо обратиться с заявлением к руководителю медицинской организации.

Помимо записи к врачу в регионе набирает популярность сервис вызова врача на дом через портал «Госуслуги», подобная возможность появилась у жителей региона в сентябре прошлого года. С начала года сервисом воспользовались 1,7 тыс. жителей региона.

В прошлом году Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу подобного сервиса в регионах. Вызвать врача онлайн можно себе, ребёнку или другому взрослому – функция бесплатна. Для пользователей достаточно авторизоваться на портале через свою учетную запись и заполнить данные: указать ФИО пациента, дату рождения, пол, номер полиса ОМС либо серию и номер – для полисов старого образца, адрес, по которому должен прибыть врач, причину вызова в свободной форме. Подтверждение от поликлиники придет в личный кабинет.

Врач приедет, если вызов будет принят обслуживающей адрес поликлиникой, к которой прикреплен пациент. Сервис постоянно совершенствуется, если вызвать врача на дом через портал «Госуслуги» не удалось, можно позвонить в регистратуру поликлиники по месту прикрепления или обратиться по единому номеру «122». Если нет возможности дожидаться приезда доктора или необходим срочный приём, стоит обратиться в поликлинику лично.