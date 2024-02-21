Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создала онлайн-каталог для резидентов, использующих товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». На специальной платформе размещается информация о предпринимателях, которые реализуют свои инвестиционные проекты в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

— КРДВ оказывает поддержку резидентам Дальнего Востока и Арктики не только в части налоговых, земельных и инфраструктурных преференций. Мы помогаем также в части маркетинговой поддержки, продвижении деловой репутации, товаров и услуг в различных форматах. Онлайн-платформа — это естественное развитие печатного каталога, который мы выпускали последние три года. Целью является, прежде всего, кооперация наших резидентов, так как спектр отраслей и услуг сейчас высокий, но есть потребность в горизонтальных связях для повышения эффективности развития предприятий. Поэтому мы пошли не по пути создания стандартного маркет-плейса, а именно B2B-платформы для создания коммуникации между организациями. Помимо общей информации о компании и реализованном в рамках режима инвестиционном проекте, можно узнать об уникальных торговых преимуществах выпускаемой продукции и услугах, ознакомиться с фото и видеоматериалами, узнать новости и направить предложения либо запросы на приобретение товара, — рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

Полгода проект работал в тестовом режиме. За это время платформу посетило около 40 тыс. уникальных пользователей, в их числе представители не только российского бизнеса, но и иностранные организации, которые прислали письма о намерениях на поставку продукции резидентов в Китай. Поступают также запросы о трудоустройстве в компании резидентов, предложения о сотрудничестве, посетители интересуются возможностью инвестировать в действующие проекты. Все обращения после верификации КРДВ направляются резидентам.

— В онлайн-каталоге наше предприятие размещается с сентября прошлого года. За это время получено несколько запросов на поставку продукции от российских компаний. Это помогло нам расширить клиентскую базу и наладить поставки в новые для нас регионы, — поделился впечатлениями от сервиса Дмитрий Кирин, генеральный директор компании ООО «ПОЛИПЛАСТИК-ДВ», работающей в статусе резидента ТОР «Хабаровск».

Размещение на B2B-платформе позволяет устанавливать связи с новыми клиентами. Уже сейчас можно говорить о том, что B2B-каталог для резидентов, использующих товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», размещенный по адресу: https://brand.erdc.ru/, служит кооперации резидентов и продвижению их деловой репутации, товаров и услуг на рынке.

Помимо B2B-платформы КРДВ использует комплекс маркетинговых инструментов поддержки: выпускает видеоролики о проектах резидентов; привлекает компании к участию в спецпроектах средств массовой информации, которые помогают подробно знакомить аудиторию с их продукцией и услугами; проводит выставки и акции на мероприятиях регионального и федерального уровня, в том числе в дни Восточного экономического форума (ВЭФ), который ежегодно проходит во Владивостоке.

Так, в сентябре 2022 года в рамках совместного проекта КРДВ и Аэрофлота в бортовом меню появились сразу три дальневосточные позиции – березовый сок, дикая белая рыба и курица, которые производят резиденты ТОР и СПВ. Оценить вкус продукции, которую предоставили компании «Дальпищепром», «Агроптица» и «Русский минтай», могли пассажиры, летевшие на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток и обратно с 1 по 10 сентября. На полях форума также была организована дегустация рыбы, мяса и сока. А в 2023 году на полях Восточного экономического форума КРДВ провела выставку продукции предприятий-резидентов, отмеченной товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», на «Улице Дальнего Востока» в павильоне «Развиваем Дальний!».

Сегодня этот товарный знак используют более 200 резидентов ТОР и СПВ для продвижения своих товаров и услуг на территории Российской Федерации и за ее пределами.