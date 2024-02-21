В Хабаровске продолжается строительство палатного корпуса противотуберкулёзного диспансера. Его достройка ведется за счет средств Президентской дальневосточной субсидии. Объект проинспектировали представители краевого минстроя.

По словам начальника управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя Владимира Гурченко, на объекте выполняются работы по внутренней отделке помещений, ведется подготовка для прокладки внутренних инженерных сетей, устройству полов и стен из керамической плитки, монтажу внутренних инженерных систем: вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. На строительстве используется материалы, производимые компаниями, входящими в региональный промышленно-строительный кластер, который создан по поручению Президента РФ Владимира Путина.

— Строительно-монтажные работы ведутся активно, они будут завершены в течение этого года. Подрядчиком закуплены лифты, ведется монтаж лифтового оборудования. Увеличена численность работников до 160 человек. Кроме этого, ведется закупка необходимого отечественного медицинского оборудования. Таким образом выполняется поручение Президента и по импортозамещению. Общая стоимость строительства с учетом закупки медицинского оборудования составляет 1,5 млрд руб., — сообщил Владимир Гурченко.

Новый корпус позволит медикам шире использовать передовые технологии в лечении туберкулёза. Здесь будет возможность проводить хирургические операции и диагностику современными методиками.

Напомним, корпус противотуберкулёзного диспансера в краевой столице начали строить в 2019 году. Сдать его планировалось в 2021-м, но из-за вспышки коронавируса не хватало рабочих рук, затем повысились цены на стройматериалы. Однако благодаря принятым решениям правительства Хабаровского края стройка на объекте возобновилась.