Национальный проект «Культура», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помогает модернизировать инфраструктуру, поддерживать творческую индустрию и повышать уровень доступности к культурным ценностям для жителей Хабаровского края. На данный момент в регионе успешно функционируют 13 модельных библиотек, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном, Нанайском, имени Лазо, Бикинском и Хабаровском районах. На их создание было выделено 100 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В этом году до модельного стандарта обновят ещё одну библиотеку в Николаевске-на-Амуре.

– Модернизированные библиотеки – это центры культуры для всех возрастов, где есть место и для образования, и для творчества. В 2024 году откроется еще одна модельная библиотека в Николаевске-на-Амуре – на ее создание направлено 15 млн рублей, – отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Библиотеку обновят по дизайн-проекту студентов Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета. Планируется провести косметический ремонт, закупить новое оборудование, пополнить библиотечный фонд. Отметим, что Николаевская районная библиотека – это старейшая библиотека Хабаровского края, основанная в 1856 году. Её услугами пользуются более 5,5 тысячи читателей. Библиотечный фонд составляет свыше 135 тысяч экземпляров.

Напомним, что первые модернизированные библиотеки в регионе были открыты в 2019 году на базе Межпоселенческой библиотеки с. Черная Речка Хабаровского района, Центральной библиотеки рп. Чегдомын Верхнебуреинского района и библиотеки п. Березовый Солнечного района. На эти цели из федерального бюджета было выделено 25 млн рублей. В учреждениях появилось современное оборудование и многофункциональные площадки для чтения и общения, а также установлена удобная мебель, закуплены настольные игры и новые книги.

В 2021 году модернизация проходила в Межпоселенческой центральной библиотеке Нанайского района, Центральной библиотеке Солнечного района и библиотеке п. Мухен района имени Лазо. Все они были обновлены на общую сумму в 25 млн рублей. В библиотеках полностью изменили дизайн помещений, сформировали комфортные зоны для работы и досуга читателей разного возраста, а также обновили библиотечные фонды.

В 2022 году изменения произошли в Городской библиотеке Амурска, Центральной библиотеке Бикинского района и Библиотеке-филиале №4 Хабаровска, на что было направлено 20 млн рублей. Изменения коснулись не только интерьера и технической части, но и книжного фонда – в дополнение к мультимедийным возможностям, доступу в Интернет и Национальной электронной библиотеке, появились издания для слепых и слабовидящих.

В прошлом году по модельному стандарту переоснащены четыре библиотеки – Центральная детская библиотека имени М. Горького Комсомольска-на-Амуре, Центральная библиотека п. Эльбан Амурского района, Центральная детская библиотека п. Чегдомын Верхнебуреинского района и Центральная детская библиотека имени А. Гайдара Хабаровска. Для модернизации этих учреждений было выделено 30 млн рублей из федерального бюджета. Помещения были отремонтированы, появилась новая мебель, книги и оборудование. В библиотеках также организовали клубы по интересам и площадки для молодежных творческих проектов.