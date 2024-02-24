Интересные события творились накануне Дня Советской армии и Военно-морского флота. Авдеевку взяли! Неслучайно царь Александр III главными союзниками России называл армию и флот. Сегодня каждый житель нашей необъятной матушки России непосредственно ощущает роль таких союзников в своём кармане и холодильнике. Всего вдоволь. Денег мало. Живи и радуйся! Продолжается борьба за справедливость. Добро побеждает зло. Казань приняла «Игры будущего». От наших читателей вопросов много, как общих, так и личного порядка к нашему постоянному эксперту, начинающему писателю, бывшему помощнику командующего армией – начальнику службы информации и общественных связей Дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, дипломированному военному специалисту в радиоразведке, радиоэлектронной борьбе и постановке радиоэлектронных помех подполковнику запаса Сергею Роще. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! С прошедшим на днях праздником для настоящих мужчин!

С.А. Здравствуйте, Станислав! Спасибо за поздравление!

С.С. Насколько я понимаю, бывших офицеров не бывает. Приходится часто слышать «Даю слово офицера!», чаще в художественных и документальных фильмах. Как и с чем такое слово связано?

С.А. В первую очередь, с Военной Присягой, она одна и на всю жизнь. Мероприятие проходило в Музее блокадного Ленинграда 4 августа 1980 года, этим же днём был зачислен курсантом военного училища противовоздушной обороны города на Неве. Слово офицера обязывает говорить правду и только правду!

С.С. Два года тому, двадцать второго ноль второго две тысячи двадцать второго года, для нумерологии шесть двоек просто класс, настоящий бумеранг, получили необычное поздравление с праздником от судьи, следствия и прокуратуры судебным заседанием по уголовному делу, статья привлечения к ответственности 156. Это неуважение к офицеру русской армии? Желание растоптать офицерскую честь? Судебное заседание можно было провести и после праздника защитников Отечества. Лично когда-нибудь давали слово офицера?

С.А. Так со слова офицера всё и начиналось. Когда двое семиклассников на моём уроке физики пробежали, один толкнул другого, тот ударился правой грудью об угол стола с компьютерным оборудованием, на первом же допросе капитану, женщине, отдел полиции возле хабаровской 68 школы, сказал: «Даю слово офицера, после удара у подростка закатились зрачки, глаза светились белыми пятнами, надо было оказывать первую медицинскую помощь, спасать человека». Она всё записала. При ознакомлении с материалами, кажется 10 февраля 2022 года, этот документ был в моём уголовном деле. На суде о нём даже не вспомнили. Через день, второй раз по этому делу давал слово офицера в следственном комитете, там уже была другая женщина, следователь. На моё «слово офицера» ответила «хватит лепить горбатого», на видео зрачков не видно и отвечать буду только за эти одиннадцать секунд. Всё, что было до этого момента и после, интереса у следствия не вызывало. В зачёт пошли только мои касания руками подростка четырнадцати лет, матерная брань во внимание не принималась, никаких побоев не было. Как итог, парень остался жить. Мог ли я ошибиться со зрачками? Вопрос так не стоял.

С.С. Проявила уважение к офицеру русской армии! Одиннадцать секунд! А что? Название романа детективной школьной тематики подходящее.

С.А. Детективные события происходят в одной из школ города Бараховска. Что касается переноса дня судебного заседания, через два дня началась специальная военная операция. Если рассматривать ситуацию в целом, спустя два года, картина получается очень даже поучительная. Есть кукловоды! Как мне кажется, если учитель ведёт уроки «спустя рукава», для кого-то всё хорошо. На меня все нападки и провокации со стороны обучающихся детей свалились после того, как я выставил свою публикацию «Навальный призыв», апрель 2021 года. Понятно, дети не читали. Наверняка, читали заинтересованные лица. Кто-то же детей наставлял зиговать, рисовать на столах свастику, клеить усы под фюрера, до сих пор фамилии помню Зырянов и Сиренко. Покупают наших людей массово, от родителей до учителей, берите выше. В нашей стране сегодня покупаются все! Много чего интересного узнали бы следователи. Не захотели! Прикрылись общественным резонансом. Дети из отдельных классов конкретно долбили меня четыре месяца! С 1 сентября 2021 года и по 21 декабря 2021 года. Можно было и не обращать, пробежали и пробежали. Накануне прошёл обучение оказания первой медицинской помощи, хотел стать героем дня. Вышло, как вышло. Про зрачки никто не поверил! Но, тут есть один нюанс. Десять лет, с 1988 по 1998 годы, будучи офицером клубной работы, исполнял нештатную должность начальника похоронной команды в Дальневосточной армии противовоздушной обороны, сопровождал гробы военнослужащих разной категории, напряжённой выдалась командировка с февраля по июль включительно 1995 года в свете известных событий. За десять лет 68 гробов! Кто знаком с этим делом, понимает, сколько водки пришлось выпить у могил. Традиция! Когда у подростка зрачков видно не было, состояние как в боевой обстановке, главное, спасти жизнь товарищу. То, что следователь не поверила слову офицера, для меня не суть важно. Человеческая жизнь спасена.

С.С. Не поверила? Слову офицера!? Мы же разговор ведём про «слово офицера»!

С.А. Да я и не упирался. Не верят и, ладно.

С.С. Бумеранг вернётся. Сюжет очередного романа меня заинтриговал. Как так у начинающего писателя получается одно и то же событие представлять в разных ракурсах изложения? Теперь про кукловодов. Зарождается новый роман «Кукловоды»? Из окружающих людей видите тех, кто претендуют на роль кукол против учителя технологии, физики, радиоуправляемого авиамоделизма и шахмат, ещё истории, обществознания, изобразительного искусства и черчения? Можете ответить под «слово офицера».

С.А. Даю слово офицера! Конечно, вижу, точнее, ситуацию обрисовали специальные органы. Как не прискорбно, есть родители детей, есть преподавательский состав. Висят на крючке, выборы покажут. Часто дети идут на контакт при встрече. Недавно пересеклись, теперь восьмиклассники 68 школы, сообщили интересный факт, в каждом классе на столах написано «Верните Рощу!». Не проверял, не знаю.

С.С. Как на новом месте?

С.А. Не поверите! И там, и здесь, как будто по одной методичке, начинается одинаково, мол, «дети не понимают физику». Когда появилась моя публикация «Преобразовать, чтобы создать», тут я почувствовал кукловода. Методичка одна! Не желают, чтобы детей России учили радиоуправляемому авиамоделизму, профессиям токаря, фрезеровщика, радиомонтажника, электромонтажника, столяра и слесаря. Мне уже сказали фамилии, на кого обращать внимание. Главное, не поддаваться на провокации.

С.С. Говно всплывёт неожиданно. Эпизод из комедии «Бриллиантовая рука» про шефа. Действительно, учитель в загоне. Уверен, читателям будет интересно узнать финальный аккорд нового романа.

С.А. Буду стараться.

С.С. Просят высказать личное мнение на интервью американца Карлсона.

С.А. Ключевая фигура частное лицо американский миллиардер Маск. За свои спутники получает деньги от Пентагона. У них весь космос частная контора! Его спутники являются законной военной целью для наших средств поражения. Можно смело сбивать, межгосударственного конфликта с американцами не будет, частная собственность. Переживает. Космический наёмник!

С.С. Интересно. Кратко, почему Донбасс?

С.А. Россия защищает своих жителей Донского водного бассейна от экологической катастрофы. Население Донбасса на втором плане. В чём суть? Семейство Байдена занимается сланцевыми разработками. Они хотят урвать свой украинский кусок на Донбассе. Сланцевые разработки приведут к загрязнению подземных вод, а все реки Донбасса впадают в Дон. Экологическая катастрофа!

С.С. Принимается. В чём изюминка реформ Сердюкова?

С.А. Создал безопасную финансовую систему оборонного ведомства России. Почему подвергся нападкам? Табуреткин! На территории Москвы сократили воинские части, а земля осталась в аренде Министерства обороны, за неё приходилось платить огромные деньги. Тогда министр обороны Сердюков руками своей подчинённой Васильевой обрубил эту кормушку, и не только в Москве. Сохранил бюджетные деньги государства, деньги налогоплательщиков. Теперь, когда наши ракеты летят быстрее звука, становится понятно, для чего нужны были деньги. На совершенно секретные военные разработки!

С.С. Читатель спрашивает, «за годы офицерской службы привлекались к ответственности за хищения?», что ответите.

С.А. Было дело в 1998 году. Накануне дефолта. Меня назначили заместителем командира на военный ремонтный завод вооружения и военной техники противовоздушной обороны. Выяснилось, что в солдатской казарме нет умывальников, спросил у заместителя по тылу, тот ответил, что денег нет. Тогда я пошёл на рынок в хозяйственный ларёк, договорился, что они привезут и установят в казарме десять умывальников, заплатил пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей, треть офицерского денежного содержания. Умывальники работают до сих пор. Отчитался перерасходом. В декабре 1998 года начался процесс снятия с должности неугодного командира, родом из Владикавказа. Командующим армией тогда был осетин, он и сменил на более лояльного уроженца из столицы Северной Осетии. Так вот, ревизоры копали всё и везде! Они посетили хозяйственный ларёк и выяснили, что в книге прихода и расхода этих умывальников нет. Приказом командующего армией с меня удержали деньги. Через месяц после вступления в должность новый командир, генеральный директор, выписал мне премию в десять тысяч рублей, ещё на сорок тысяч рублей заказал портрет отца и три картины маслом для семьи дочери, сюжеты из фламандцев, Сальвадора Дали и «Московский дворик» Василия Поленова. Такая получилась финансовая эпопея. Не делай добра, не получишь и зла!

С.С. Что по «голой вечеринке»?

С.А. Они были и раньше, личное дело каждого в закрытом режиме. Здесь не обошлось без кукловодов из-за бугра. Кому сказали уехать, те уехали. Много купленных заграничными деньгами, остались, и, надо было как-то вывести их «на чистую воду». Сняли и выложили в социальные сети. Тем, кто вляпались, из-за бугра приказали восстановить своё реноме в обществе хотя бы близко к тому, что было, и, поехали наши меченые на Донбасс, каяться. Читайте Святое писание!

С.С. Что не так в новых учебниках истории?

С.А. Нет фундаментальной основы изложения материала. Учебник истории не есть книга сказочного изложения события. Надо с первых страниц дать понять, что во всех человеческих деяниях решающую роль играет собственность. Поэтому надо ясно и понятно разделить общество на категории грабителей, ограбленных и сопротивляющихся. Указать на инструменты достижения цели, например, идеология, есть теоретическое обоснование сохранения своей собственности или захвата чужой собственности, а политика, есть практическое действие защиты своей собственности или ограбление чужой собственности. Тогда будет понятна суть всех военных историй. Как оценивать? Вариантов много. Первое, по историческому событию. Например, «Куликовская битва». Назвал дату битвы, получи один балл. Не назвал, садись, двойка, пин-код не ввёл. Тот, кто дату назвал, следующий балл получает за краткий рассказ о событии, не более десяти предложений. Называешь главных героев и основных действующих лиц, уже есть тройка. Для четвёрки надо сформулировать вывод, значение битвы в истории России и мира. Для получения окончательной оценки пятым пунктом указываешь на художественные произведения, кинофильмы, музеи, памятники и так далее, подтверждаешь всё выше сказанное записью в тетради. Оценка «отлично». Количество правильно названных пунктов, с обязательным первым, и будет твоя оценка. Пять, значит, пять, четыре, значит четыре, три, значит, три. И, наконец, два, значит, два. Не подкопаешься!

С.С. А как с предметом технология? Но, тут у меня появилась одна не совсем хорошая мысль. Получается, что бывшего учителя 68 школы по шести предметам государство засунуло куда-то в загон, не взяли обратно на прежнюю должность. Здесь чувствуются нотки издевательства над офицерской честью?

С.А. Лично я так не думаю. Если смотреть в целом, то у меня есть время на творческую деятельность заниматься живописью, декоративно-прикладным искусством, писательской деятельностью. Учитель технологии, до обеда, за те же деньги. Выполняю государственную стратегическую задачу, готовлю специалистов для производственной деятельности. Токарей, фрезеровщиков, радиомонтажников, электромонтажников, столяров-мебельщиков, слесарей-сборщиков. В школе проходят обучение дети с ограничениями по состоянию здоровья. Здоровые в окопы, инвалиды за станки!

С.С. Как их оцениваете? У них ведь есть проблемы с памятью и концентрацией внимания.

С.А. Для таких детей важно научить последовательно, выполнять действия. У них практическое выполнение получается лучше, чем теоретическое изучение материала. Два часа в неделю, конечно, мало, тем более, уроки раздельные, а не спаренные, как в 68 школе. Кстати, там станки уже два года не работают, нет специалиста для обучения детей. Оцениваем теоретическую подготовку. Базовый уровень. Пришёл на урок с тетрадью в клетку 48 листов и более, получи один балл. Надел фартук или халат, ещё один балл. Записываешь в тетрадь пять пунктов по теме из презентации «Уроки», есть тройка. Не нарушаешь дисциплину, ещё один балл. Не нарушаешь технику безопасности, итого пять баллов. Оцениваем практическую подготовку. Базовый уровень. Надел фартук или халат, один балл. Выполняешь работу за станком, получи ещё один балл. Не нарушаешь дисциплину, уже есть тройка за урок. Не нарушаешь технику безопасности, уже четыре балла. Выполнил уборку рабочего места, общая оценка «отлично». Следующий уровень оценивания связан с ответами по слайдам из пяти пунктов и качеством изготовления изделия.

С.С. А как по другим предметам обучения?

С.А. Для того, чтобы правильно оценить уровень подготовки обучающегося ребёнка, необходимо учитывать имеющиеся обстоятельства. Для этого каждый учитель по своему предмету обучения сам разрабатывает систему оценивания, понятную родителям и детям. Лучше всего всё делить на пять пунктов. Важным компонентом в обучении считается проектная деятельность. Она проводится в четвёртой четверти. Сначала изготавливается изделие, например, из древесины кедр игра городки. К ней делается описание, такой реферат, пояснительная записка, как изделие было изготовлено, куда входят проблема, идея, цель, задачи. Сюда же чертежи, технологическая карта, выбор пиломатериала, исследовательская работа и так далее. Ещё на двенадцать слайдов презентация. Завершает процесс выступление семиклассника со своей презентацией перед детьми второго класса, после окончания которого, дарит игру городки детям. Примерно так.

С.С. Как относитесь к идее проводить «Игры будущего»?

С.А. Надо посмотреть статистику интереса к таким играм с точки зрения деления по возрастам, достаточно с кратностью десять. Лично для меня, если делать выбор, какой футбол смотреть, я отдам предпочтение стадиону, Лиге чемпионов, чемпионату России, но никак не играм будущего.

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо за интересную разноплановую беседу!

24 февраля 2024 года.