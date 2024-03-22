Ремонт речных трамвайчиков идет по плану.

Всего для перевозки дачников на левый берег подготовят четыре теплохода. На двух из них в преддверии навигации обновили моторы.

«Мы видим, что речные перевозки очень востребованы и следим за тем, чтобы дачников доставляли к их участкам в хороших условиях. В прошлом году мы перевезли 73 тысячи пассажиров, это больше, чем в 2022 году. Интерес к дачным участкам возвращается, но среди пассажиров речных трамвайчиков не только садоводы-любители, но и жители города Хабаровска, которые ездят на левый берег просто отдохнуть», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теплоходы станут возить дачников и туристов 5 дней в неделю. Рейсов не будет только в понедельник и четверг. Цена на билет станет известна ближе к началу навигации.

«По тарифам: они находятся на экспертизе в комитете по ценам и тарифам, заключение выдадут где-то в середине апреля. Тогда станет известно, какой будет тариф», — сообщила генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Соловьёва.

Организацию перевозок по трем внутригородским речным маршрутам в этом году вновь будет осуществлять компания «Амурские пассажирские перевозки». Она победила при проведении аукциона. Чтобы качественно подготовить суда к навигации, перевозчик получил средства из городского бюджета. На первую половину года запланировано порядка 32 миллионов рублей.

Старт навигации намечен на 1 мая, но если погодные условия позволят, то она откроется раньше.