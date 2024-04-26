В современном мире интерес к творческой деятельности подогревается нешуточный. Как грибы после дождя растут издательские организации книгопечатания. Надо же где-то применить своё дипломное образование «русоведа»! Не в школу же идти работать учителем русского языка и литературы? Школьные интриги не лишены своей глупости и предвзятости, даже среди учителей. Более успешные педагоги подвергаются непредвиденным нападкам в виде жалоб и доносов вышестоящему начальству. Накипело! А может в нашем педагогическом сообществе все жалобщики и есть те самые скрытые ячейки иностранного агентского влияния? За бугром денег много, если что, всегда напечатают.

Наши люди не лишены охоты за «халявными» деньгами. Тогда надо срочно разбираться, кто ими управляет, кто их кукловоды? И есть ли в намерениях этих самых жалобщиков элементы антигосударственной деятельности? Прокуратура!!! Наши читатели задают вопросы и на эту, тщательно скрываемую федеральными и региональными средствами массовой информации, именно в педагогической сфере, тему жалоб, интриг, доносов и сговоров. Мы попросили просветить отдельные штрихи педагогической кухни, человека, кто вот уже несколько лет, с момента публикации своей статьи «Навальный призыв», вроде подвергается различным нападкам непонятного пока для него происхождения. На свежем собственном примере! Новая книга намечается! Встречайте, наш постоянный эксперт, почти состоявшийся писатель, лектор просветительской деятельности, дипломированный военный специалист в радиоразведке, радиоэлектронной борьбе и постановке радиоэлектронных помех, учитель, подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!», поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Примите искренние поздравления с первым завершённым авторством на своё имя при написании художественного произведения повествовательного типа «Жидовские бомбилы»! Название повести сменить нет желания? Если будете издавать книгу, редакторы могут не дать добро.

С.А. Здравствуйте, Станислав! Спасибо за поздравления! С названием подумаю. Пока получаю, так сказать, рецензии, они разные, чтобы с угрозами жизни, отсутствуют. Кстати, откликнулись футбольные герои моего произведения, например, Сергей Сапронов, «Соприк», главный тренер женской сборной Украины, Олег Кузнецов, «Кузя», тренирует мальчиков, сборную юниоров Украины до 15 лет. Интересное было время. Что касается названия, то в пятой главе мама поясняет сыну разницу между словами «жид» и «еврей», по её логичному рассуждению это не одно и то же, разные понятия.

С.С. Как продвигается процесс написания нового романа? Первая глава наверняка заинтриговала спецслужбы не только Российской Федерации, украинцы уже «встали на дыбы», того и гляди, занесут в списки миротворцев.

С.А. Вряд ли, я же пишу не документальную хронику, а художественное произведение. Для писательской деятельности сейчас времени больше, параллельно идут два детектива, новый роман трубной тематики, близится к завершению роман «Нож бухгалтера».

С.С. Понимаю так, произошли изменения в педагогической деятельности. Как говорится, бывших учителей, как и офицеров, не бывает.

С.А. Сосредоточился на просветительской деятельности. Теперь у меня неделя расписана по часам, с десяти до двенадцати дети, которые учатся во вторую смену, в основном начальная школа, и с семнадцати до девятнадцати дети первой смены, одиннадцатый класс подготовка к экзаменам и восьмой класс проектная деятельность. Одарённые дети из разных школ Хабаровска. Хозяева помещения набрали группы умных детей по 10 человек, с каждого получают пятьсот рублей, мне отходит половина, расчёт безналичный на платёжный счёт с учётом налогового вычета, хотя туда вряд ли налоги берут. Моё дело просвещать, о чём в школе не расскажут, это не репетиторство, скорее, лекторий. Набором детей не занимаюсь. Все лектории провожу лично сам. С 23 апреля 2024 года стало намного спокойней, без нервов. В понедельник два часа до обеда по часу живопись, холст, масло, потом шахматы, вечером два часа история и обществознание. Во вторник: четыре часа расписаны так, живопись, акварель и выжигание по дереву, физика и математика. Среда: соответственно, живопись, гуашь и выпиливание лобзиком, черчение и литература. Четверг: живопись, акрил и резьба по дереву, живопись, холст, масло и шахматы. Пятница: до обеда два часа декоративно-прикладное искусство, вечером два часа проектная деятельность.

С.С. А как же дети, инвалиды по рождению, слабослышащие и с тяжёлыми нарушениями речи? Кажется, школа-интернат № 6 по улице Аксёнова, 55 на «пятой площадке».

С.А. Так меня уволили…

С.С. С этого момента подробнее. Родители детей интересуются. Им сказали, что «учитель технологии уволился по собственному желанию». Рассказать надо без обвинений и оскорблений, только факты, а читатели сами сделают свои выводы. Нам нужна, правда, основанная на фактах и логическом подходе. Сейчас, так сказать, пройдёмся, а там, глядишь, и художественное произведение школьной тематики получится, тем более, в такой школе. Пока не забыли.

С.А. Давайте, попробуем.

С.С. Давайте. Под слово офицера.

С.А. Слово офицера. Сначала проведём рекогносцировку, выясним исходную обстановку местности. После того, как 9 января 2023 года директор школы Джуманова Вера Евгеньевна пригласила меня разрешить проблему с физикой и технологией из-за отсутствия учителей по этим предметам, через неделю, 16 января 2023 года прошёл собеседование у заместителя директора школы по организации учебного процесса Костынченко Ирины Игоревны. По итогам собеседования был принят на работу учителем, с 9 марта 2023 года работал без документального оформления, на испытательном сроке, а 3 апреля 2023 года подписали Трудовой Договор.

С.С. Испытательный срок? Серьёзная школа!

С.А. Физику трогать не будем, вернулась учительница, женщина семидесяти восьми лет, остановимся на технологии. Здесь есть особенности. Главное направление ручная и механическая деревообработка. В Рабочую программу я добавил ещё радиоэлектронику, паяние. Занятия проходят в школьной мастерской, которая состоит из двух помещений, в каждом из которых на видном месте находятся электрические щиты с подводом промышленного напряжения 380 Вольт и бытового напряжения 220 Вольт. В этой школе кабинет технологии № 50 есть кабинет повышенной опасности!!! Первое помещение «Учебная мастерская», сюда обучающиеся дети от пятого по десятый классы приходят на занятия, уроки и дополнительное образование, по предмету «Технология». Кроме теоретической подготовки и черчения, для ручной обработки древесины созданы рабочие места пиление, строгание, выпиливание лобзиком, выжигание по дереву, резьба по дереву, а для механической обработки древесины установлены два токарных станка «Кратон» разной мощности 1500 Ватт и 350 Ватт, токарный станок с резцедержателем и патроном, фрезерно-сверлильный станок и сверлильный станок. Все станки работают от бытового напряжения. Второе помещение «Производственная мастерская». В это помещение доступ обучающимся детям закрыт, строго запрещено, так как здесь установлены круглопильные станки, все знают название «циркулярка», торцевой и фрезерный, они с открытой режущей кромкой, работают как от бытового, так и промышленного напряжения. У каждого помещения отдельный вход, они между собой соединены. Так что, в целях пожарной безопасности есть запасные выходы. Во всех этих помещениях никто не имеет права проводить какие-либо занятия, без определённого допуска, одним словом, исключить появление посторонних лиц. Можно, на усмотрение директора школы приказом по школе организовать отдельное рабочее место по требуемому направлению в помещении «Учебная мастерская», но это риск. В приказе надо оговаривать вопросы электробезопасности, охраны труда, пожарной безопасности и так далее в целях безопасности детей.

С.С. Интересно. И кто работает в «Производственной мастерской»?

С.А. Моё участие маленькое, готовил пиломатериал, в основном 50х50х1000 миллиметров и 40х40х1000 миллиметров для токарных и фрезерных работ. Основные столярные работы различной направленности выполняют столяры, таковых назначили из водителя автобуса и разнорабочего, ещё они изготавливают мебель, куда и кому, я не интересовался. От моего предшественника все полки стеллажей завалены мебельной фурнитурой, одним словом, налажено мебельное производство, а под него и все станки в этом втором помещении.

С.С. На ком вся материальная ответственность? Как я понимаю, в такой ситуации делить ответственность нельзя.

С.А. Правильно понимаете. Вся материальная ответственность за всё на мне, документ подписал, а эта ответственность автоматически назначает ответственного исполнителя и за безопасность всей деятельности по предупреждению и профилактике травматизма, охрана труда, ещё электробезопасности, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации, терроризму и гражданской обороне.

С.С. Так-так-так! Что же получается? Выходит, чтобы эти два помещения работали, должен быть человек, у которого есть удостоверения, подтверждающие сдачу экзаменов, один раз в пять лет, по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации при стихийных бедствиях и техногенных авариях, и, противодействию терроризму. Вы такие документы имеете?

С.А. Да, все экзамены сдавал в 2021 году, действительно до ноября 2026 года. Но, тут есть одна особенность. Если должностное лицо, имеющее право работать в этих помещениях, сдаёт экзамены первый раз, то вся сдача будет обязательно проходить в очной форме. Никто просто так, даже в заочной форме, удостоверение выдавать не будет, ни за какие деньги, достаточно в нашем государстве «зимних вишен» и «хромых лошадей», посадят. Придётся ходить на занятия в городские структуры за государственный счёт, если ты отдан приказом по школе на основную занимаемую должность в этих помещениях с материальной ответственностью, во всех остальных случаях за обучение государство платить не будет, только за свой счёт. Уровень директора школы и его заместителей при наличии у них удостоверений безопасности нулевой, если только они сами будут исполнителями, тогда да, в противном случае, если, например, в школьных мастерских будут выполняться работы посторонними лицами, не имеющими на то никакого права, риск большой, ответственность уголовная.

С.С. И как долго учиться?

С.А. По электробезопасности 72 часа, по 4 часа в день до обеда, итого 18 рабочих дней. По охране труда и пожарной безопасности также, по 18 рабочих дней. По остальным дисциплинам 9 рабочих дней на каждую. Например, для учителя технологии таких экзаменов надо сдать девять.

С.С. Итого, примерно полгода ходить только учиться? А когда работать?

С.А. Остаётся, что после обеда. Есть скидка! Если хоть раз прошли очное обучение, тогда надо приходить только на сдачу экзамена, всего три попытки. Если не сдашь, опять сядешь за парту. У меня ещё с заводских времён в бытность заместителем генерального директора военного завода, есть очная сдача по двенадцати направлениям, поэтому я сдаю только экзамены, занятия не посещаю, для пополнения знаний пользуюсь информацией на сайте организации. В наше сложное время просто так «бумагу о сдаче экзамена» не купишь, случишь что и, крайнего найдут. Поэтому в начале каждой четверти в кабинете № 50 учитель технологии и проводит с обучающимися детьми «Инструктажи по технике безопасности», у него есть такое право.

С.С. Как я понимаю, прямо сейчас «Роспотребнадзор» самостоятельно, хуже будет, если с подачи прокуратуры или следственного комитета, то и ФСБ, может смело закрывать и опечатывать в школе-интернате № 6 города Хабаровска по адресу улица Аксёнова, 55, школьные мастерские столярной направленности, как помещения повышенной опасности. До появления учителя технологии с документами на право работать в этих помещениях. Даже ремонтные работы выполнять нельзя при отсутствии «дипломированного специалиста» во время учебного процесса?

С.А. Это уже проблемы «Роспотребнадзора», да и всех надзорных органов. У них будет целое лето, чтобы проверить кабинеты технологии. На кону безопасность детей.

С.С. В Школе-интернате как раз самое время. Мне кажется, руководители образования на этом «экономят». Коррупция?

С.А. Не в моей компетенции. Вернёмся к нашей теме. Получили такие исходные данные. Есть один момент, в помещении «Учебная мастерская» размещается рабочее место художественного дизайна и рисования для всех детей, как в урочное, так и внеурочное время, занятия проводит Евтушенко Юлия Станиславовна, иногда они совмещались с моими занятиями по технологии от пятого по десятый классы, когда работали станки. По всем статьям нарушение требований безопасности!!! Когда я официально приступил к исполнению обязанностей, у секретаря в приёмной директора школы узнал, что приказа по школе об организации рабочего места художественного дизайна и рисования нет. Пришлось оценить обстановку и смириться с нарушением закона. Чтобы избежать лишних вопросов от «Роспотребнадзора» и других надзорных органов, в своей Рабочей программе определил три стола и два шкафа для Юлии Станиславовны Евтушенко как рабочее место № 16 «Художественно-оформительская деятельность», поставил ещё один большой шкаф для размещения требуемых принадлежностей. По субботам проводил занятия в кружках «Умельцы» с 09.00 до 11.00 и «Электроники» с 11.00 – 13.00. Если паяние особой тревоги в вопросах безопасности у меня не вызывало, то совместная работа при включённых станках и шныряющих малых детях, самостоятельно тыкающие вилку в розетку для подключения самопальной переноски и стареющего фэна, всегда определяли внутреннюю тревогу всей моей нервной системы. В этом помещении «Учебная мастерская», тем более в соседнем помещении «Производственная мастерская», по Инструкции, дети не имеют права самостоятельно подключать станки и любые электроприборы. Как-никак, переживал за безопасность детей.

С.С. Что, в итоге, и привело к помехам для писательской деятельности?

С.А. Было такое дело. Замечания не делал, надеялся, что учительница сообразит сама. Опять сходил к секретарю, оказалось, что учительница никогда не сдавала экзамены по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда и так далее, чтобы иметь право работать в этих помещениях. Так и работали.

С.С. Так в чём «конфликт интересов»?

С.А. В понедельник, 22 апреля 2024 года после окончания второго урока в кабинет директора школы меня вызвала заместитель директора по логопедам Аськова Ольга Викторовна, исполняющая обязанности директора, директор школы Джуманова Вера Евгеньевна в отпуске. В кабинете напротив Аськовой сидела заместитель директора по воспитателям Андросова Лариса Анатольевна. Дали почитать жалобу на меня по субботним занятиям дополнительного образования от учительницы английского языка Гордеевой Кристины Александровны. Суть в чём, из её сообщения следует, что я оставил без присмотра её сына ученика второго класса Гордеева Даниила без присмотра и тот, выпиливая лобзиком, слегка порезал верхушку большого пальца. Тут надо вернуться к исходным данным. По организации дополнительных занятий в кружке «Умельцы», а это ручная и механическая обработка древесины, только для детей от пятого по одиннадцатый классы. Всегда параллельно проходили занятия художественного дизайна, проводила Евтушенко и, мамы мальчика четвёртого класса и Гордеева Даниила, попросили меня принять в свой кружок по деревообработке их детей. Я согласился, но при условии, что их присутствие рядом с детьми обязательно. Дети пилили, строгали, стояли за токарным и фрезерным станками, выжигали по дереву и выпиливали лобзиком. Если мама четвероклассника всегда присутствовала на занятиях, то мама второклассника своего сына приводила и уходила проводить свои занятия, потом стала приводить старшая сестра, а сама уходила на свои занятия в школьную мастерскую для девочек. Второклассник Гордеев Даниил постепенно привыкал к самостоятельности, сам выбирал себе занятие, мамы рядом никогда не было. На этот раз он пришёл один, без мамы и без сестры, перевёл на фанерку через копирку рисунок змеи и стал вырезать, Евтушенко занималась подготовкой своей ученицы к Абилимпиксу, я в соседнем помещении на циркулярке нарезал рейки для рамок и подрамников по заказу учительницы технологии из кабинета девочек. Когда Евтушенко вышла из кабинета, я подошёл посмотреть, как идут дела у Даниила Гордеева, потом сел за свой стол выпить кофе, зашелестела обёртка печенья и, тут мальчик отвлёкся и слегка подрезал палец. Я достал из аптечки йод, смазал ранку и заклеил двумя одноразовыми пластырями крест-накрест. Мальчишка тут же вскочил и пошёл опять пилить лобзиком. Пришлось ему сказать, что при получении травмы все работы прекращаются, и отвёл его в кабинет технологии девочек к сестре. С какой целью Гордеева Кристина Александровна писала жалобу, непонятно. Все дети наносят себе такие травмы, выжигая по дереву, выпиливая лобзиком, резьба по дереву, занозы и так далее, страшного ничего нет, заодно дети видят, как необходимо оказывать первую медицинскую помощь в простейших ситуациях, привыкают к появлению крови, учебный процесс принимает более широкие рамки практичной жизнедеятельности. Выслушав мои объяснения в повышенном тоне, так как после работы станков уши ещё не отошли от их шумового эффекта, две заместительницы директора школы подсунули вторую жалобу.

С.С. Получается, ожидаемого эффекта не произошло. Так в чём суть второй жалобы? И кто автор?

С.А. От Евтушенко Юлии Станиславовны!

С.С. Это как? Не верю! Что в первом случае, что в этом, сработала русская народная пословица «не делай добра, не получишь и зла». Давайте факты!

С.А. Основной посыл от неё, что я создаю препятствия для подготовки её ученицы к Абилимпиксу, мешаю выполнять работу. Опять вернёмся в исходную обстановку. Всю работу она делает в помещении «Учебная мастерская», на рабочем месте № 16 для художественно-оформительских работ, на трёх столах, которые числятся за мной. Приказа по школе об организации рабочего места для художественного дизайна и рисования нет. Не сделала проект такого приказа и главный школьный куратор по Абилимпиксу Шаленко Наталья Ивановна, где будет готовить свою ученицу учительница Евтушенко.

С.С. Как я понял, до субботы 13 апреля 2024 года от Евтушенко никаких претензий не было?

С.А. Дело вот в чём. До 15 апреля 2024 года проходили отборочные соревнования, и видео отчёт необходимо было отослать до 15 числа. Ответственными исполнителями по видеосъёмке были назначены координатор Шаленко Наталья Ивановна, оператор Андросова Юлия Сергеевна, дочь заместителя директора школы по воспитателям Андросовой Ларисы Анатольевны. Вот втроём они и пришли делать свою работу 12 апреля 2024 года в 12.00, потом Шаленко и Андросова мама ушли, вернулись к 13.00. Так как моему участнику надо было идти в Краевой центр образования на компьютерное программирование, я и предложил оператору Андросовой самому снять часовой процесс выполнения задания. Она ответила, что им ставили задачу и, они её будут выполнять. С приходом руководителей в 13.00 начался процесс работы, парень работает, оператор снимает, Андросова старшая наблюдает, Шаленко ушла, потом пришла, спросила, как и что снято, а оператор Андросова и отвечает, что «здесь ничего интересного нет, я и не снимала». Через пять минут Шаленко и Андросовы ушли, так ничего и не сняли. Парень доработал задание до завершения, и уставший до изнеможения, ушёл на занятия. Отправлять нечего, видеосъёмка отсутствовала! Задача не выполнена. Надо было исправлять ситуацию. Так как у парня-участника в субботу с 10.00 бассейн, а на художественный дизайн девочка приходит не раньше 10 часов 40 минут, в последнее время Евтушенко других детей не приглашает, на воскресенье родители согласия не дадут, в понедельник у меня уроки. Оценивая экстренность ситуации, пришёл к выводу, что если в 9.00 начнём, то в 10.00 закончим и, вечером 12 апреля написал в группу «Наша школа», чтобы классные руководители предупредили родителей, чтобы на кружок «Умельцы» дети приходили после 11.00, в связи с видеосъёмкой отборочного тура Абилимпикс в номинации «Столярное дело». И, тут, неожиданно для меня, «волну погнала» Евтушенко, что я мешаю ей работать. В субботу видеосъёмку начали в 09.15, а в 10.25 уже отправили главному эксперту. Воспитанница Евтушенко появилась только в 10.55, хотя, как я понял, ей было сказано приходить к 09.00. Проспала, бывает. Так что, правильно будет, до вечера 12 апреля 2024 года.

С.С. Тут у меня подкрадывается мысль, а не саботаж ли здесь зарыт? Давайте дальше. Интригующий сюжет для книги от педагогического состава, работающего с детьми-инвалидами. Очень интересно!

С.А. Она пишет, что я убрал столы, где она работает. Правильно будет, убрали. Во вторник 16 апреля 2024 года для учебной мастерской привезли новый фрезерный станок с числовым программным управлением. Разгрузкой руководила Аськова Ольга Викторовна, так как занести в упаковке было проблемно, то она, выслушав поставщиков, согласилась достать станок из фанерного ящика. Заносили станок десятиклассники. Изначально станок поставили на большой круглопильный станок для раскроя больших листов ДСП. Но, потом, столярам надо было делать свою работу и, станок перенесли в учебную мастерскую, то место, а заодно и вытяжку, где по дизайн-проекту, исполненным завучами Аськовой и Андросовой должен стоять. При этом задействовали два стола из рабочего места № 16 художественно-оформительских работ. Вопрос?

С.С. Действительно, вопрос.

С.А. Но и это ещё не всё! На следующий день, в среду, 17 апреля 2024 года, Евтушенко необходимо было провести часовое занятие с семиклассником-инвалидом Максимовым Романом. Пришла Аськова Ольга Викторовна. Так как у меня в это время был урок и работали станки, то организовали занятие в соседнем помещении «Производственная мастерская» на сборочном столе, где проводить какие-либо занятия с детьми, запрещены. Так, как присутствовала исполняющая обязанности директора школы Аськова Ольга Викторовна, столяры-мебельщики быстро ретировались, забыв при этом выключить утюг, которым клеили кромку на мебели. Утюг выключил я через два часа, когда уходил домой, выполняя плановую проверку окон, розеток и рубильника.

С.С. Такая спешка не что иное, как предпосылка к пожару.

С.А. После обеда пришлось убрать сборочный стол, столярам мешал работать. В четверг и пятницу Евтушенко Юлии Станиславовны до 13.40 в учебной мастерской не было. Таким образом, вернулись опять к субботе 20 апреля 2024 года. И зачем писали такие жалобы?

С.С. И что местный трибунал?

С.А. Наступила пауза. В испуганных глазах двух женщин Аськовой и Андросовой явно читалось «или мы тебя уволим, или уволят нас». Искренне, по-человечески их стало жаль. Как-то не по протоколу они начали беседу. Правильно будет, дать бумагу, чтобы человек написал объяснительную записку, как-никак, а компромат на будущее, хоть и небольшой, будет, «с миру по нитке». А тут нахрапом! Как-то не похоже, что беседа представляет собой обычное воспитательное мероприятие, как бывает при рассмотрении жалоб, посидели, пожурили, разошлись.

С.С. Время поджимало.

С.А. Это я понял потом. А тут меня осенила мысль. А что если? И, неожиданно для них, хлопнул левой рукой по столу, громко сказал, что увольняюсь. Доли секунды прошли, как Аськова Ольга Викторовна, жалобно глядя мне в глаза, промолвила: «Хорошо, увольняйтесь. Прямо сейчас, сразу. Увольняйтесь». Мне стало понятно, что обратно не позовут, а надеялся, что всё сами и сгладят. Дело не в них, им дали команду и они её выполняют, позабыв о педагогической совести перед детьми-инвалидами, «своя шкура ближе». Через тридцать минут меня уже не было на территории школы. С собой забрал личные вещи для стирки, отдал в приёмную заявление с резолюцией Аськовой по собственному желанию с выплатой денежной компенсации за отпуск. Не поверите, на следующий день на зарплатную карту лёг расчёт по увольнению примерно в сто восемьдесят тысяч рублей. Такая история. Даю слово офицера!

С.С. Сразу видно, увольняли без участия школьного юриста. Наверняка, юрист «ни сном, ни духом». Где-то витает душок измены. В очередной раз «бортанули» офицера, не просто какого-то там работягу-забулдыгу. Офицера русской армии! Ведь логическая цепочка прослеживается, в предыдущей школе радиоуправляемый авиамоделизм и провокации от детей при напутствии родителей, здесь педагоги и производственные профессии. Хотя, может на всё надо смотреть проще, взломали телефон директора, написали указания и процесс пошёл. А директор и не знает. Немного не по теме, у нас был такой главред, Лёня Кожан, так он, когда напивался, всех увольнял, проклинал и так далее, никто ничего понять не мог, через месяц задали вопросы, за что людей уволили. Он долго думал, потом сказал, что его телефон хакеры взломали. Лет двадцать тому происходило. А что там было в ноябре 2013 года?

С.А. В ноябре 2013 года Дальневосточный государственный гуманитарный университет проводил сборы по переподготовке учителей школ. Руководил университетом Левинталь. На одном из занятий выступает преподаватель, красивая женщина и рассказывает, что они были на стажировке в Соединённых Штатах Америки, их там очень хорошо принимали. И на моё удивление, приводит принцип организации образовательной деятельности в крае, где за основу берутся слова Фридриха Ницше, близко к тексту «надо в себе долго носить хаос, чтобы потом родить танцующую звезду». Как раз начинался украинский хаос, я выступил, сказал, что будет война, меня отстранили, чтобы не мешал, а потом через три дня выдали документ об окончании курсов, завершение которых было в мае 2014 года.

С.С. Вот откуда вся грязь берётся! И где наши доблестные силы безопасности? Учителя-офицера откровенно давят, в 68 школе на занятия по радиоуправляемому авиамоделизму ходили сто пятьдесят человек, провели суд за два дня до специальной военной операции, 22 февраля 2022 года. Семиклассники устроили провокацию, один толкнул другого, тот ударился грудью об угол стола, зрачки закатились, жить оставалось минута, максимум две, пришлось спасать, трясти, испугался не на шутку, стал орать матом, девочки сняли и в интернет. Тогда следственный комитет проявил бдительность и, вместо разборок и поиска истоков провокации взяли да и влепили офицеру русской армии приговор. Видите ли, общественный резонанс! Развели как лохов! Следственный комитет! Прокуратура! За что офицера уволили из школы для инвалидов? Вас же лохами делают непонятные кукловоды.

С.А. Станислав, я бы не стал так резко…

С.С. А что резко? Неужели не видно, что они не просто так «зарубили» видеосъёмку. Я про Шаленко, Андросовых, Аськову и Евтушенко. Тогда не получилось. Так они жалобы строчить придумали. Какие профессии для детей-инвалидов обозначены в Рабочей программе?

С.А. Производственные профессии: токарь, фрезеровщик, радиомонтажник, электромонтажник, столяр-мебельщик и слесарь-сборщик.

С.С. В самый раз, здоровые в окопы, инвалиды за станки. Всё для фронта!

С.А. Согласен.

С.С. Я вот что скажу, люди, пока есть возможность между Вербным воскресеньем и Пасхой, ради детей инвалидов, руководители с педагогическим образованием, забудьте свои амбиции. Намного проще принести свои извинения, чем давать показания за антигосударственную деятельность в Следственном комитете, Прокуратуре или ФСБ. Всё равно всех сдадут те же дети-инвалиды, как они сдали десятиклассников. Какими средствами шаг за шагом, достигается победа на фронте? Беспилотными летательными аппаратами. Американцы всё делают в долгую историю, как они просчитали и нашли за деньги детей и родителей, убрать учителя из школы за преподавание радиоуправляемого авиамоделизма, так они с помощью педагогов убрали опять того же учителя с Рабочей программой специально для детей-инвалидов по обучению профессиям. Логическая цепочка выстраивается ясно и понятно. Факты изложены без обид и оскорблений, под слово офицера. Ничего личного, просто нельзя обижать детей-инвалидов. И не надо гадить людям.

С.А. Я бы добавил. Детей учить надо правильно!

С.С. Сергей Алексеевич, огромное спасибо от всей нашей армии хабаровских читателей. Особое почитание выражают «Хабаровские новости»! Удачи!

26 апреля 2024 года.