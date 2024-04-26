Следственным отделом по Центральному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, в период с декабря 2023 года индивидуальный предприниматель в городе Хабаровске не выплатила 10 работникам заработную плату и иные выплаты на сумму свыше 650 тысяч рублей.
Следователями допрашиваются свидетели случившегося, изъяты необходимые документы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного преступлением ущерба.
Эта запись была опубликована 26.04.2024в 16:38. В рубриках: Общество.
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