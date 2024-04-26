Следственным отделом по Центральному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, в период с декабря 2023 года индивидуальный предприниматель в городе Хабаровске не выплатила 10 работникам заработную плату и иные выплаты на сумму свыше 650 тысяч рублей.

Следователями допрашиваются свидетели случившегося, изъяты необходимые документы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного преступлением ущерба.