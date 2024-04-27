В Южном микрорайоне краевого центра активно ведется строительство многоквартирных домов (МКД). Всего здесь будет построено 16 МКД общей жилой площадью около 117 тыс. кв. метров, это около 2700 квартир. Интенсивному строительству способствует, в частности, комплексное освоение территорий. Ввод жилья является главным показателем реализации президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр строительства Алексей Дубов проинспектировал ход строительства МКД в южной части города. Он осмотрел строительную площадку федерального застройщика ДАРС, который приступил к строительству ЖК «Южный квартал». Он будет состоять из пяти домов: один 10-этажный панельный и четыре монолитных дома по 24 этажа с общей придомовой территорией. Стоит отметить, что земельный участок, на котором возводятся дома, является первым, где применен механизм комплексного развития территорий.

— Согласно договору о комплексном развитии незастроенной территории администрация Хабаровска приобретет у застройщика 103 жилых помещений для социальных нужд. В том числе для обеспечения жильем граждан в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в данном жилом комплексе планируется строительство квартир в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО», — рассказал Алексей Дубов.

Глава ведомства также осмотрел строительство ЖК «Восход» застройщика ООО «СЗ «ЦИТ-СТРОЙ». Здесь проектом предусмотрено строительство четырёх 10-ти этажных домов по 2 подъезда в каждом доме. Конструктив жилых объектов выполнен из изделий КПД с навесным вентилируемым фасадом из керамогранита.

Еще одной точкой инспектирования стала стройка ЖК «Маршал» застройщика ООО «СЗ «ДОМ АРТ». По проекту он возведет семь 11-этажных жилых домов в границах улиц Ворошилова и Прогрессивная. В строящихся домах, помимо классических планировок, предусмотрены квартиры с популярными сегодня европланировками, а также колясочными на каждом этаже, что, безусловно, повысит комфорт и качество жизни будущих жильцов.

— Мы видим, что в Хабаровске ведется активное строительство не только в северной его части, но и в южной. Нужно отметить, что жилые комплексы, которые возводятся, имеют разные конструктивные решения, благодаря чему жители новых домов имеют возможность выбрать себе жилье, исходя из собственных предпочтений, — резюмировал министр строительства.

Напомним, что строительная отрасль Хабаровского края вышла на рекордные показатели за 2023 год, в регионе ввели 517 тыс. кв. м жилья. Губернатор Михаил Дегтярев поручил сохранить темпы и в 2024 году.